На 24 октомври Православната ни църква отбелязва празника в чест на иконата на Божията майка "Всех скорбящих радост".

Св. мъченик Арета е живял във втората половина на петия и първата половина на шестия век. Бил жител на град Негран, в Омиритската страна, наричана в Св. Писание Сава. В Негран и изобщо в тая страна имало много християни. Общо в страната преобладавали юдействащи евреи.

Царят на омиритските евреи, разбит от благочестивия етиопски цар, решил да отмъсти за това на християните в своите владения. С тая цел нападнал града Негран, храбро защищаван от жителите. Като не могъл със сила да го превземе, послужил си с измама – да бъде доброволно пуснат в града.

Като влязъл в града, той изловил най-първите християни, начело с Арета, влиятелен християнин, отличаващ се с долбоко благочестие. Юдействащият цар поискал от заловените християни да се откажат от вярата си, да похулят разпнатия Иисус, да покажат презрение към св. Кръст и да почнат да юдействат. Всички единодушно заявили, че не могат да се отрекат от вярата, в която са кръстени.

Снимка: iStock

Жестокият цар-евреин, за да сплаши християните, заповядал да изгорят на клада всички свещеници, дякони, монаси и монахини. Арета с голямата му дружина от 240 души бил предаден на страшни изтезания.

След като никакви мъки не разклатили вярата им, по заповед на царя тия доблестни мъченици били обезглавени.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK