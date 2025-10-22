23 октомври: Имен ден и почит към автора на първата света литургия (СНИМКИ)

На 23 октомври отдаваме почит на Св. ап. Яков, брат Божи.

Св. апостол Яков бил син на Йосиф, обручника на св. Богородица, затова се нарича брат Господен. Различаваме го от Яков Алфеев, един от 12-те апостоли, който е брат на евангелист Матей.

Различаваме го и от Яков Заведеев, брат на апостол Йоан Богослов. Яков, брат Господен, се наричал още Малки, защото принадлежал към числото на 70-те апостоли. Той бил пръв епископ на Йерусалимската църква, автор на първото от посланията в Свещ. Писание на Новия Завет.

Когато праведният Йосиф заминал за Египет със света Богородица и Младенеца, Яков тръгнал с тях. По-късно, когато Господ Иисус Христос се явил на обществена проповед, Яков започнал редовно да Го слуша и повярвал, че Той е Син Божи и Спасител на света и станал Негов ученик.

По внушение на Светия Дух св. апостол Яков пръв написал божествена света Литургия, която и досега се извършва един път в годината в Йерусалим над гроба му – в деня на неговата памет. На тоя ден се извършва тая света Литургия и на други места в православния свят.

Въз основа на Якововата литургии по късно били оформени литургиите на св. Василий Велики и на св. Йоан Златоуст, припомнят от Християнство.