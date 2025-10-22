/ За дома / Семейство

23 октомври: Имен ден и почит към автора на първата света литургия (СНИМКИ)

Наричали го още Малки, защото принадлежал към числото на 70-те апостоли
22 Октомври 2025
LadyZone.bg
Снимка: БГНЕС

На 23 октомври отдаваме почит на Св. ап. Яков, брат Божи.

Св. апостол Яков бил син на Йосиф, обручника на св. Богородица, затова се нарича брат Господен. Различаваме го от Яков Алфеев, един от 12-те апостоли, който е брат на евангелист Матей.

Различаваме го и от Яков Заведеев, брат на апостол Йоан Богослов. Яков, брат Господен, се наричал още Малки, защото принадлежал към числото на 70-те апостоли. Той бил пръв епископ на Йерусалимската църква, автор на първото от посланията в Свещ. Писание на Новия Завет.

Когато праведният Йосиф заминал за Египет със света Богородица и Младенеца, Яков тръгнал с тях. По-късно, когато Господ Иисус Христос се явил на обществена проповед, Яков започнал редовно да Го слуша и повярвал, че Той е Син Божи и Спасител на света и станал Негов ученик.

Снимка: iStock

По внушение на Светия Дух св. апостол Яков пръв написал божествена света Литургия, която и досега се извършва един път в годината в Йерусалим над гроба му – в деня на неговата памет. На тоя ден се извършва тая света Литургия и на други места в православния свят.

Въз основа на Якововата литургии по късно били оформени литургиите на св. Василий Велики и на св. Йоан Златоуст, припомнят от Християнство. 

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

 

Ключови думи:
  • Скицата ѝ била отхвърлена 47 пъти, а сега струва 80 млрд. долара! (СНИМКИ)
    Скицата ѝ била отхвърлена 47 пъти, а сега струва 80 млрд. долара! (СНИМКИ)
    Артbox
  • Хейли Бийбър и кафявият cat-eye маникюр: тенденцията, която завладя есента (СНИМКИ)
    Хейли Бийбър и кафявият cat-eye маникюр: тенденцията, която завладя есента (СНИМКИ)
    Мода
  • Топ 5 на най-скъпите парфюми в света - не аромат, а истинска инвестиция
    Топ 5 на най-скъпите парфюми в света - не аромат, а истинска инвестиция
    Лайфстайл
  • Тайните на перфектната зелева салата. Досега сте я правили грешно!
    Тайните на перфектната зелева салата. Досега сте я правили грешно!
    Идеи
  • Дорис Лесинг ~ Каквото и да искаш да правиш, направи го сега (СНИМКИ + ВИДЕО)
    Лица
  • Мисъл на деня от Балтазар Грасиан
    Мисъл на деня
  • Джулия се сбогува с баща си Никола Саркози – най-трудният рожден ден (СНИМКИ)
    Лица
  • Маги Джанаварова: Защо не харесва есента, за вечерния час и майчинството (ВИДЕО)
    Малки разговори

Advertorial

  • Грипните вируси се активизират – време е за грижа за имунитета
    Грипните вируси се активизират – време е за грижа за имунитета
  • СуперХостинг.БГ празнува 20 години със страхотни отстъпки
    СуперХостинг.БГ празнува 20 години със страхотни отстъпки
  • А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации
    А1 подкрепя дигиталната трансформация на общинските администрации
  • Добрите витамини и билки за справяне със стрес
    Добрите витамини и билки за справяне със стрес
Ще ви хареса
  • Стефка Янорова: Ще се разделим най-накрая с този върл материализъм и ще обърнем внимание на духовното
    Стефка Янорова: Ще се разделим най-накрая с този върл материализъм и ще обърнем внимание на духовното
    Видео
  • Защо партито преди раждането на бебето се казва baby shower (ВИДЕО)
    Защо партито преди раждането на бебето се казва baby shower (ВИДЕО)
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата