На 15 септември църквата почита трима светци - св. вмчк Никита, Преподобни Филотей и св. мъченик Леонид.

Свети великомъченик Никита живял през IV век. Произхождал от народа на готите, народ, живеещ по двата бряга на Дунав. Проповядвал християнството открито, без страх, и е бил преследван заради вярата си, пишат от Православието.

Според преданията, е бил изгорен на клада, но тялото му останало невредимо - знак на защита и силата на вярата.

Преподобни Филотей, презвитер и чудотворец бил родом от селището Мирмикс. Той първоначално бил женен и имал деца, а по-късно станал свещеник (презвитер).

Снимка: iStock

Живял живот на молитва и пост, с дар на чудотворство: според преданието, с негово слово превръщал вода в вино, местил скали и извършвал други чудеса. Бил известен и със своите добри дела – хранел гладните и подпомагал нуждаещите се, предават от Православен храм.

За свети мъченик Леонид се знае, че се чества на същата дата - 15 септември - заедно със св. Никита и преп. Филотей в православния календар в България.

За св. мъченик Леонид липсват житийни сведения в българските православни източници и календари.

Предполага се, че е страдал за вярата, но конкретиката около живота му и подвизите остава по-ограничена.

"Мистичната България": Защо светци са изобразявани с ангелски криле в няколко родни църкви - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK