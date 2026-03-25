Традицията на лазарките в България има свои близки съответствия в други европейски култури, особено в славянския свят. Най-ясно това се вижда в обичаите на Сърбия и Полша, където се срещат сходни пролетни ритуали с участие на млади момичета.

Сърбия: „Лазарице“

В Сърбия съществува обичаят „Лазарице“, който е почти пряк аналог на българските лазарки. Той се изпълнява на Лазаровден и включва групи от млади момичета, които обикалят домовете в селото. Те изпълняват обредни песни, отправят благословии за здраве, плодородие и семейно благополучие, а домакините ги даряват с храна или малки подаръци. Обичаят има ясно изразена социална функция – той маркира прехода на момичетата към възраст за женене и ги въвежда в общността като бъдещи съпруги и майки.

Сходството с българските лазарки се проявява както в структурата на ритуала, така и в неговата символика – пролетно обновление, плодородие и социална инициация.

Полша: пролетни обходни обичаи

В Полша няма напълно идентичен обичай, но съществуват сходни пролетни практики, свързани с обикаляне и пеене. Част от тях са обвързани с периода около Великден и включват млади хора, които посещават домовете и изпълняват специални песни.

Един от най-близките по функция ритуали е свързан с обичая за изпращане на зимата, известен като Marzanna. В него участниците, често млади момичета, изработват кукла, символизираща зимата, която бива изгаряна или хвърляна във вода. Макар да липсва обхождането на домове, ритуалът носи сходна символика на преход, обновление и плодородие. Освен това в някои региони се срещат и групови обхождания с песни, които имат благословителен характер, макар и по-слабо ритуализирани в сравнение с българската традиция.

