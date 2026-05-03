В предаването „Тази неделя“ по bTV Елица Кънчева ни запознава с едно от най-популярните места у нас, а дори и в Европа. Камерите отвеждат зрителите зад кулисите на Nu Boyana Film Studios – място, където реалността и киноилюзията се преплитат по впечатляващ начин.

Още в началото става ясно, че мащабът на мястото е наистина впечатляващ: „Над 300 декара е цялото пространство“, споделя Александър Кенанов - изпълнителен директор на продуцентска компания.

Огромната база включва различни снимачни площадки и декори, които могат да превърнат София в Ню Йорк, Лондон или дори арабска улица.

Разходката буквално преминава през континенти – само с няколко крачки екипът на bTV се озовава в Ню Йорк.

Зад блясъка обаче стои динамика и постоянна трансформация: „Знаете, скоростта при снимането е изключително важна.“ Декорите се променят почти ежедневно, за да отговорят на нуждите на различни продукции. Един ден снимаш филм, на следващия – вече подготвяш изцяло нов свят.

Историята на самия продуцент е почти като филмов сценарий – от американски футбол до киноиндустрията. Упоритостта му го отвежда до създаването на успешна продуцентска компания и партньорство в студиото.

Днес Nu Boyana Film Studios е магнит за световни продукции и звезди. Сред имената, работили там, са Джейк Джиленхол, Арнолд Шварценегер, Пенелопе Крус и Хавиер Бардем. А съвсем скоро предстои нов голям проект: „Очакваме съвсем скоро да започнем снимки с Оливър Стоун.“

Една от най-впечатляващите части на студиото е подводният басейн – сред най-добрите в Европа, където се снимат сложни екшън сцени. И макар технологиите да навлизат все повече, реалните ефекти все още доминират.

Киното обаче не е само техника – то е и хора, многочислени екипи. Именно затова студиото инвестира в обучение и развитие на млади таланти, включително чрез собствено филмово училище, което привлича ентусиасти от цял свят.

И макар индустрията да се променя под влиянието на новите технологии, посоката е ясна: повече собствено съдържание и повече български идеи за световната сцена.

Понякога най-голямата магия на киното се случва именно тук, в България.