Нели Елея, която много хора познават като Нели Хаджийска, и режисьорът и преподавател по себепознание Стилиян Иванов разкриват защо 2026 няма да е просто „турбулентна“, а ще бъде време за подреждане, дисциплина и най-вече за осъзнаване на истината за всички от зодиакалните знаци.

Нели след години работа върху себе си

„Вече не съм Нели Хаджийска, а Нели Елея“, заявява тя в „Преди обед“ в ефира на bTV. Тя споделя, че е преминала през период, който Юнг нарича индивидуация – процес на интегриране на собствената „сянка“ и приемане на себе си с всички „чудовища“ вътре в нас.

„Трябваше ми време, за да извърша тази вътрешна работа“, споделя тя, подчертавайки, че сега разбира много по-ясно какво е любовта и е истински готова за нея.

Любовта като огледало и „учебна програма“

Според Нели, хората често привличаt това, което сa в съответния етап от живота си. Когато се променяме, се променя и партньорът, когото привличаме. Тя вярва в концепцията, че „този, в когото съм влюбен, съм аз, но в друго тяло“ – огледало на нашата собствена „учебна програма“ – това, което хората обикновено наричат хороскоп.

Има ли нова любов за Нели?

Макар в момента да няма конкретен човек до себе си, който да „материализира“ тази любов, Нели Елея я открива навсякъде около себе си - чрез духовните срещи и отношенията с децата си, в любовта към работата и всичко, което прави. Споделя, че най-ценно за нея е това, че е в хармонията със самата себе си.

Какво ни очаква през 2026?

Средата на февруари: Сатурн влиза в Овен, което ще „подреди импулсите ни“ и ще ни научи да зачитаме чуждата гледна точка, структурирайки егото.

Сатурн влиза в Овен, което ще „подреди импулсите ни“ и ще ни научи да зачитаме чуждата гледна точка, структурирайки егото. 1 юли: Юпитер влиза в Лъв (символ на любовта). Това ще върне уроци от 2014-2015 г., давайки ни шанс най-сетне да разберем, че за любовта, както за парите и славата, трябва да се работи.

