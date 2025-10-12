Хитовият спектакъл „Ефектът“ – обявен за най-добрата постановка в Лондон за 2012 г. – най-сетне идва на софийска сцена! По този повод, актрисите Ирмена Чичикова и Валентина Каролева гостуват в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV.

Двете дами повдигат завесата за пиесата, която изследва тънката граница между науката и любовта. В момента екипът е в разгара на интензивни репетиции, тъй като премиерата в София наближава. Тя е на 3 ноември.

Когато сърцето побеждава ума

Пиесата „Ефектът“ се фокусира върху въпроса – как сърцето доминира, когато наистина си влюбен?

Ирмена Чичикова и Валентина Каролева са на мнение, че лудостта в името на любовта не е универсална. Според Чичикова всеки човек е правил нещо щуро и различно в името на любовта. Именно тези екстремни емоции, които понякога изглеждат като страничен ефект от някакво лечение, се разглеждат задълбочено в постановката.

Припомняме, че след години, прекарани в чужбина, Валентина Каролева и съпругът й Александър Каролев официално се завръщат в България през август 2025 г. Двамата имат две деца – дъщеря Изабела и син Виктор Данаил. За Валентина, която е доказала, че може да превърне личната си история в изкуство, това завръщане отваря нова глава – не само в личния й живот като майка и съпруга, но и в творческите й планове на българска сцена. С новата постановка тя ще отбележи 10-годишното си приятелство с Ирмена Чичикова. Повече вижте ето тук:

