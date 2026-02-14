Хорът "Мистерията на българските гласове” са истинско национално съкровище и посланик на българската култура по света. Те покоряват сърцата на публиката от десетилетия, дори на най-престижните световни сцени. Последните им концерти са в забележителната опера в Кайро и в Александрийската библиотека.

Контрастите в живота на Бояна Бункова

Тя е цигуларка в продължение на повече от седем години, учи право в България, Великобритания, а по-късно и на брега на Тихия океан в Калифорния, където живее и до днес. Била е зад кулисите на най-големите сцени в Париж, Осло и Дъблин. Бояна Бункова е и продуцент на "Мистерията на българските гласове".

За нея съставът не е просто професионално поприще, а съдба. Бункова определя участието си в хора като „върхът на айсберга“ – осъществена мечта, която продължава да я вдъхновява и до днес. Бояна Бункова е категорична, че принадлежността й към формацията не е просто тръпка, а начин на живот.

С история, датираща от 1952 г., "Мистерията на българските гласове" преминава през различни етапи на трансформация - първо като Ансамбъл за народни песни на Българското радио, после като част от Българската национална телевизия, а впоследствие и като самостоятелен хор с едноименна поредица от албуми, издадени благодарение на швейцарския продуцент Марсел Селие.

Вижте целия разговор на Елица Кънчева с Бояна Бункова - във видеото най-отгоре.

