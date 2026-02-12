Часове след премиерата на новата си книга „Докога, Маргарито?“ поетесата Маргарита Петкова гостува в „Тази сутрин“ по bTV и очерта най-важните теми в нея – любовта, самоиронията, времето и живота без излишни обяснения.

Въпрос към самата себе си

Заглавието на книгата идва от нейно стихотворение, превърнато в песен. Но зад него стои личен въпрос, който тя често си задава:

„Цял живот слушам: „Докога?“ И аз най-често сама си казвам: „Докога, Маргарито?“

Отговорът ѝ е типичен – с хумор и самоирония. По думите ѝ именно самоиронията я е съхранила през годините. „Не бива да се взимаш насериозно – дори пред себе си в огледалото“, казва тя.

Любовта не е еднодневен празник

Като автор на едни от най-обичаните любовни стихове у нас, Петкова сподели как вижда развитието на чувството във времето.

„Любовта има своите видоизменения. Отначало е бравурна, после минава през сътресения, но става по-зряла и по-сетивна“, обясни тя.

Според нея празникът на любовта не трябва да бъде ограничаван до една дата, напротив - той е „всеки ден и всяка нощ.“

Сред творбите, които в момента ѝ са най-близки, тя посочи „Шест етажа без асансьор“ – стихотворение, в което любовта започва с изкачване по стълбите на кооперация, но се превръща в метафора за житейския път.

„След шестия етаж има само седмо небе“, каза поетесата. „От небето не се пада. Пада се от въздушните кули, които сам си строиш.“

Без равносметки и без обяснения

В книгата има и автобиографични елементи, но Маргарита Петкова не ги приема като равносметка.

„Равносметки не правя“, категорична е тя. И добавя, че следва принципа „Без съжаления, без обяснения“. Пише не за да се оправдава пред читателя, а за да се разбере сама.

Авторката прави ясна разлика между „стихотворение“ и „текст“ за песен, въпреки че стои зад десетки хитове в българската музика и че се определя като „музикален инвалид“. Това, което изненада водещите на предаването бе откровението на Петкова:

„Болката от ляво“ има много глупав текст!“

След броени дни Маргарита Петкова навършва 70 години. Посреща го със същия черен хумор, с който говори за живота:

„Юбилей е на 25, 50, 75 и 100. Всичко останало е кръгла годишнина.“

А какво си пожелава - вижте в следващото видео.

