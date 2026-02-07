Театралната сцена на Artvent ще посрещне един от най-обичаните актьорски тандем – Боряна Братоева и Петър Антонов. Двамата ще представят постановката „Място наречено другане“, която през февруари ще се играе на нова сцена.

Историята на представлението е толкова необичайна, колкото и самата му концепция – двама съседи откриват себе си през стената, която ги разделя, докато публиката се наслаждава на хумористичните диалози.

„Много се радваме, че Artvent прие нашето представление под крилото си“, споделят актьорите.

Пиесата е написана от Яна Борисова и вдъхновена от реалния живот на двамата актьори. Боряна и Петър се запознават случайно по време на пандемията, живеейки в един блок. Ограниченията на COVID-19 превръщат ежедневните им разговори и измислени истории в своеобразна основа за театралния сюжет.

Представлението не е просто за любовта между двама души – то показва и колко близо могат да са хората до нас, без да ги виждаме, и как малките ежедневни истории могат да се превърнат в големи театрални моменти.

Актьорите признават, че имат и верни фенове, които гледат постановката многократно, а самите те откриват нови нюанси в героите си с всяко представление.

„Има хора, които го гледат по 10–12 пъти – за нас това е невероятно“, споделят Братоева и Антонов.

На сцената актьорите са „кумшии“ – огнени и истински, а постановката е истинска празнична наслада за зрителите, особено около Свети Валентин.

„Може да заведеш и най-добрия си приятел или приятелка. Смятам, че това представление е много подходящо“, казват двамата.

Режисьор на постановката е Димитър Коцев-Шошо, сценографията е на Елис Вели, а музиката – на Милен Кукошаров.

Не пропускайте „Място наречено другане“ на 20 февруари в Artvent!

