Грижата за кожата никога не е била толкова обсъждана и толкова объркваща. Между серуми, киселини, кремове и безкрайни съвети в социалните мрежи, все повече жени търсят не „още един продукт“, а нещо ясно, сигурно и с видим ефект. В последните години фокусът постепенно се измества от многостепенни рутини към по-осъзнат и ясен подход. Именно тази промяна обяснява защо определени формули и технологии започват да привличат толкова голям интерес.

Зад популярността на био колагеновите маски не стои само “стъкленият” ефект, а и конкретната формула, която ги прави различни от класическите текстилни маски. Все по-често става дума за хидрогел маски, които комбинират активните съставки с технология, създадена да работи с кожата.

Хидрогелът е водна гел структура, която прилепва плътно към лицето и в която влагата и активните съставки се задържат по-дълго върху кожата. В резултат хидратацията е по-интензивна, а кожата по сияйна и еластична след свалянето на маската. Именно тази технология превърна хидрогел маските в предпочитан избор за всички, които искат видим резултат без сложна рутина.

В основата на този тип маски често стои колагенът, който в козметиката има ясно предназначение: да подпомага производството на естествения колаген и да доставя интензивна хидратация. В комбинация с хидрогелната структура той не действа агресивно, а създава онзи ефект, който прави кожата да изглежда по-свежа и млада. Това е и причината тези маски да се използват най-често като седмична грижа, когато кожата се чувства изтощена.

Тази формула стои и зад био колагеновата хидрогел маска на GLAMIA, разработена по корейска технология - пазар, който от години задава стандартите в грижата за кожата. Маската е създадена така, че да прониква дълбоко в кожата и да осигурява максимален контакт със съставките през цялото време на действие. Идеята не е в кратък „уау“ ефект, а в усещането, че кожата е получила най-добрата доза от активни съставки.

Те не заместват ежедневната грижа и не конкурират козметичните процедури. Съществуват между двете като онзи седмичен момент за кожата и за самата жена - достатъчно силен, за да има ефект, и достатъчно бърз, за да носи удоволствие, а не напрежение.

Как да използвате маската? Поставете био колагеновата маска на лицето си оставете да действа 30 минути за моментален стъклен ефект, а за маскимален ефект и действие оставете да действа 3 - 4 часа или цяла нощ.

Продуктите на GLAMIA са част от по-широката философия на бранда за така наречения lazy skincare. Това е грижа за кожата, без сложни и ежедневни рутини която не разчита на много стъпки, а няколко минимални усилия с максимален резултат.

GLAMIA е родена между два свята - динамиката на Лондон и грижовността на България. Два различни свята с една обща истина: времето за “себе си” никога не стига. Затова създадохме GLAMIA бранд за видими резултати с минимално време, усилия и без компромиси. За моментите, в които правиш нещо за себе си и знаеш, че има смисъл.

Понякога една добре подбрана стъпка седмично е напълно достатъчна, за да върне усещането, че грижата за кожата е удоволствие, а не поредното задължение в натоварения ден.