След като попълните двустранния констативен протокол (ДКП) при пътнотранспортно произшествие, следва да предприемете няколко важни стъпки, за да може щетата да бъде правилно обработена. Необходимо е да уведомите застрахователя, да подадете заявление за обезщетение, да съдействате при огледа и експертизата на автомобила и да предоставите всички налични доказателства. Спазването на сроковете е ключово, за да избегнете забавяне или отказ на обезщетение.

Какво е двустранен констативен протокол?

Двустранният констативен протокол (ДКП) е официален документ, който се използва при пътнотранспортно произшествие (ПТП) с материални щети, при което са налице следните условия:

участват само две моторни превозни средства;

няма пострадали лица;

няма увредено друго имущество освен самите превозни средства;

между участниците има съгласие относно обстоятелствата и вината;

двете МПС са в състояние да се движат на собствен ход;

ДКП служи като замяна на изготвяне на акт от Пътна полиция – КАТ, споделят експертите от SDI, когато обаче горните условия са изпълнени.

Какво трябва да направите веднага след ПТП-то и попълване на протокола?

След попълването на двустранния констативен протокол е важно да се премине към конкретни действия, които гарантират правилното разглеждане на щетите и навременното получаване на обезщетение. Ето какви са те:

1. Уведомяване на застрахователя

Уведомете вашата застрахователна компания възможно най-скоро. В общия случай срокът е до 7 дни от датата на ПТП-то. При уведомяването трябва да предоставите:

дата и час на ПТП-то;

място на ПТП-то;

данни за вашето МПС: марка, модел, регистрационен номер;

данни за другия участник (МПС и водач);

наличието на свидетели, ако има;

снимки на щетите;

Ако нарушите срока за уведомяване или не подадете данните, може да се стигне до отказ за обезщетение.

2. Подаване на заявление за обезщетение

След уведомяване на застрахователя трябва да подадете заявление за обезщетение, като приложите необходимите документи. Обикновено срокът е до 14 дни от ПТП-то. Документите обикновено включват:

двустранен протокол;

документ за собственост на МПС-то;

свидетелство за управление на МПС;

талон за технически преглед;

документи за платени пътни такси (ако има) и/или сметки за ремонт (ако има).

3. Оглед и експертиза на щетите

Застрахователят може да изиска оглед на МПС-то, за да се определи степента на щетите и да се направи експертиза. Съдействието от ваша страна е задължително – например да предоставите достъп до автомобила, да подпишете документи и др.

4. Снимки, свидетели, доказателства

За да се улесни процесът, е добре да направите снимки на мястото на ПТП-то, щетите, регистрационните номера, разположението на превозните средства. Ако има свидетели – записване на техните имена, телефони и контактни данни е важно.

5. Срок за разглеждане и решаване от застрахователя

След подаване на заявлението и документацията, застрахователната компания има срок – обикновено около 30 дни – да разгледа случая, да прецени и да предложи обезщетение или да откаже.

Когато са засегнати трети лица – например увредено чуждо имущество извън участващите автомобили – двустранен констативен протокол се попълва и с тях, за да бъде документирана щетата коректно и да се избегнат спорове впоследствие. Снимките и свидетелите имат особена доказателствена стойност и затова трябва да бъдат записани и съхранени внимателно.

Какво се случва при отказ или частично одобряване на обезщетение?

Ако застрахователят откаже или одобри по-ниска сума, вие като пострадало лице имате право:

да подадете възражение към застрахователя – в срок до 3 месеца от получаване на решението.

ако не сте удовлетворени – да предприемете съдебен иск.

Следвайте стриктно тези стъпки и се придържайте към сроковете – така си гарантирате, че процедурата за обезщетение ще премине по-гладко и с минимални рискове.