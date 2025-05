Имахме честта и удоволствието да бъдем част от едно истински вдъхновяващо преживяване – Garnier Skin Lab – грандиозно регионално събитие, което събра на едно място представители на медиите, инфлуенсъри и посланици на марката от Сърбия, Хърватия, Словения, Босна и Херцеговина и, разбира се, България. Белград се превърна в сцена на иновации, естествена красота и устойчиви решения в козметиката.

Още с влизането ни в пространството на събитието бяхме посрещнати от пъстра атмосфера, вдъхновена от природата, и изключително внимателно подготвени тематични зони, които ни позволиха не просто да опознаем новите продукти, а наистина да ги преживеем.

Вдъхновяваща разходка през пет зони на иновация

1. Garnier Bright Complete Vitamin C*

Започнахме с една от най-иновативните продуктови линии – серията Bright Complete Vitamin C*, където научихме как силата на витамин C*, комбинирана с Melasyl™, ниацинамид и салицилова киселина, води до видимо по-светъл и равномерен тен. След демонстрацията на серума с 4% витамин C* бяхме впечатлени – лека текстура, мигновено абсорбиране и обещание за резултати само за 3 дни!**

2. Мицеларна вода на Garnier – от класика до икона

В зоната, посветена на култовата мицеларна вода, си припомнихме защо тя е незаменима в рутината ни. С демонстрации на живо видяхме отново колко нежно, но ефективно почиства – без триене, без изплакване. Перфектна за всички типове кожа.

3. Hyaluronic Aloe – силата на хидратацията

Продължихме към зоната на Hyaluronic Aloe, където имахме възможността да преминем индивидуален анализ на кожата и да получим персонализирани съвети от експертите на Garnier. Тук се запознахме с емблематичния серум с 3% хиалуронова киселина, алое вера и глицерин – изключително лек и хидратиращ, който оставя кожата изпълнена, гладка и сияйна още от първото нанасяне.

4. Pure Active – революция в борбата с пъпките

Зоната на Pure Active се оказа особено интерактивна – разгледахме новите пластири за бързо действие срещу пъпки, които работят през нощта. Резултатите са налице само след едно залепване – иновативно и практично решение, особено подходящо за младежите и всички с проблемна кожа.

5. Ambre Solaire – защита от ново поколение

Не на последно място, зоната, посветена на слънцезащитата, ни напомни защо тя е толкова важна – целогодишно. Garnier представи най-новия си Super UV Stick с патентована технология, който защитава кожата от вредното влияние на UVA и UVB лъчите. Практичен, лесен за нанасяне и идеален за градския живот.

Устойчивостта – сърцето на философията на Garnier

Всяка зона, всяко послание, всяка формула ни напомни за един от най-важните ангажименти на марката – устойчивото бъдеще. Garnier активно използва рециклирани материали, формули с биоразградими съставки и подбира съставките си чрез отговорни и инклузивни процеси. Чрез своята инициатива Green Beauty, марката демонстрира, че красивото може да бъде и етично.

Лични послания и истинско вдъхновение

По време на официалната част, Зорана Антич, маркетинг директор „Грижа за кожата“ за Adria-Balkan, се обърна към нас с вдъхновяващи думи:

„Тази вечер празнуваме не само научния прогрес и новите продукти, но и нашата мисия – да създаваме красота, която е достъпна, ефективна и в хармония с природата. Благодарим ви, че сте част от нашето зелено пътешествие.“

Повече от събитие – цялостно преживяване

Garnier Skin Lab не беше просто продуктова презентация – беше пътешествие из света на науката, природата и устойчивостта. Всяка една зона разказваше история – за новите възможности на грижата за кожата, за иновациите, вдъхновени от растенията, и за бъдещето, което всички искаме – по-красиво, по-зелено и по-добро.

Излязохме от събитието не само с нови знания и вдъхновение, но и с увереност, че Garnier продължава да бъде лидер в създаването на достъпна природна красота, подкрепена от най-модерната наука и отговорност към планетата.