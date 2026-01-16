Тенденциите са ясни! Студеното бяло и сивото от миналото десетилетие окончателно вече нямат място в интериора на дома ви. Тенденциите налагат „топла кухня“.

Ето кои са шестте топ тенденции, които ще преобразят дома ви според дизайнерът Кейти Уебстър, сочи Real Simple.

1. Топли неутрални нюанси

Снимка: iStock

Забравете за клиничното бяло. През 2026 г. на преден план излизат скучните - в най-добрия смисъл на думата, бежови и кремави тонове. Определени ги като „новия лукс“. Те носят изтънченост и уют, особено съчетани с естествен декор от рафия и винтидж мебели.

2. Тъмнозелено

Снимка: iStock

Зеленото продължава да бъде в тенденциите на цветовете, този път и в актуалния интериор, но в по-мрачни и драматични версии. Дълбоките нюанси на горско зелено добавят индивидуалност и превръщат кухнята в интимно пространство. Според дизайнерите тези цветове се допълват перфектно с естествен камък и тъмно дърво, създавайки усещане за спокойствие.

3. Земни тонове

Снимка: iStock

Ако искате кухня, чрез която да заявите силния характер, който притежавате, заложете на цветове от земната палитра. Теракота, канелено кафяво и мека умбра (нюанси кафяво) набират огромна популярност. Тези цветове носят комфорт и могат да се намерят лесно в магазините.

4. Нюанси на черното

Снимка: iStock

Черното не излиза от мода, но през 2026 г. то ще бъде омекотено. Често с подтонове на зелено или синьо. За да не изглежда кухнята твърде тъмна, експертите съветват да смесвате черните шкафове с елементи от богато, топло дърво. Резултатът е пространство, което изглежда събирано с години, а не купено наведнъж.

5. Цвят орех

Снимка: iStock

Тук модната тенденция среща традицията. Комбинацията от тъмни зелени цветове с дървесни повърхности като орех и махагон ни връща към автентичността. Това е препратка към класическото наследство, която осигурява траен уют и дълбочина в интериора.

6. Светлозелено

Снимка: iStock

За тези, които предпочитат по-лек интериор на кухнята, приглушените, сребристозелени тонове са идеалният избор. Тези така наречени градински нюанси са изискани и хладни, като се съчетават прекрасно с кремаво бяло. Те са уиверсални и почти вечни в тенденциите – подходящи както за модерни, така и за по-традиционни кухни.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER