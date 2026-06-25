Посолството на Италия в България и Италианската търговска агенция в София, в сътрудничество с Giulian Watches & Jewellery – водеща компания в областта на вноса и дистрибуцията на бижута и часовници на българския пазар, организираха „Произведено в Италия: Изкуството на италианската бижутерия“ – вечер, посветена на популяризирането на италианското изкуство и бижутерия.

Събитието предостави на многобройна публика от професионалисти, журналисти, представители на дипломатическия корпус и света на шоубизнеса възможността да се насладят, директно в историческите салони на резиденцията на посланика на Италия в София, на шедьоврите, създадени от девет водещи марки в италианските златарски изделия: Баракà, Камили, Дамяни, Фопе, Марко Бичèго, Палмиеро, Роберто Койн, Серафино Кòнсоли и Утопия.

Почетен гост беше известната прима балерина Марта Петкова, придружена от още четири балерини от Софийската опера и балет, които за случая носеха подбрани селекция от изложените творения.

Обръщайки се към над 120-те присъстващи гости, посланик Марчело Апичела подчерта, че секторът на италианската бижутерия напълно олицетворява качеството, стремежа към съвършенство и занаятчийския дух, които отличават високите постижения на марката „Произведено в Италия“. Той припомни, че секторът генерира ежегодно милиарди евро оборот, като осигурява хиляди висококвалифицирани работни места. Всичко това, заключи той, допринася за утвърждаването на Италия сред световните лидери в златарството и бижутерията. Емануела Гюлиян, куратор на изложбата и официален представител на участващите италиански марки, подчерта в изказването си силната връзка с Италия и дълбоките полезни взаимодействия с нейните занаятчийски и производствени високи постижения.

Инициативата се вписва в рамките на споразумението, подписано през 2025 г. между Италианската търговска агенция в София и Giulian. То постави началото на едно партньорство, насочено към увеличаване на видимостта, разпространението и продажбите на италиански бижута на българския пазар. Освен това цели да укрепи и подобри представянето както на вече наличните на територията италиански марки, така и на нововъведените такива, и да популяризира имиджа на марката „Произведено в Италия“ чрез специално разработен маркетингов план.

„The Art of Italian Jewellery“ още веднъж подчерта значението на културния и икономически обмен между България и Италия, представяйки не просто изящни бижута, а история за традиции, творчество, майсторство и споделени европейски ценности. Събитието демонстрира как културата, дизайнът и бизнесът могат да се обединят в значима платформа за диалог, сътрудничество и вдъхновение между двете страни.