Февруари е месецът, в който природата все още спи, но народният и православен календар вече ни подготвят за голямото пробуждане. През 2026 г. периодът между 15 и 22 февруари е време на наситен преход – от богатите месни трапези до златистите палачинки и пречистващата сила на прошката.

Тези дни не са просто поредица от дати, а мост между зимата и пролетта, в който тялото се гощава, а душата се настройва за смирение преди Великия пост.

15 февруари (неделя): Месни заговезни – последен ден с месо на трапезата.

– последен ден с месо на трапезата. 16 – 22 февруари: Масленица – седмица на палачинките и народното веселие.

– седмица на палачинките и народното веселие. 22 февруари (неделя): Сирни заговезни – Ден на прошката и начало на Великия пост.

Пътят към Великден започва с няколко важни момента, които съчетават християнската духовност с древните славянски обичаи. През тази седмица кухнята се превръща в център на дома, а трапезата – в повод за събиране на целия род. От последната пържола на Месни заговезни до „слънчевите“ блини на Масленица, ето какво трябва да знаете за обичаите, които ни очакват.

15 февруари: Месни заговезни – последното угощение

През 2026 г. на 15 февруари отбелязваме Месни заговезни – празникът, който слага край на консумацията на месо преди дългия пост. Датата винаги е точно осем седмици преди Великден и бележи границата, след която започваме да „заговяваме“ или още преустановяваме яденето на определени храни.

Какво трябва да има на трапезата на Месни заговезни?

Традицията изисква богата вечеря с месни ястия. Обичайно се сервира:

варена кокошка;

свинско с кисело зеле;

баница с месо или масло;

сарми.

Семейството се събира на обща софра, за да сподели изобилието. Това е момент на сплотеност, преди да настъпи времето за физическо и духовно въздържание.

Припомняме, че ден преди Месни заговезни е Голяма Задушница. Това е времето, в което почитаме починалите си близки, палим свещи и правим помен за душите им.

Веднага след Месни заговезни навлизаме в Масленица – един от най-жизнерадостните славянски обичаи, който символизира изпращането на зимата. През тези седем дни месото вече е забранено, но маслото, млякото, сиренето и яйцата са главни герои.

Традиции и обичаи по верме на Масленица

Основният символ на Масленица са палачинките (блините). Те са кръгли, топли и златни, точно като слънцето, което започва да грее по-силно. Всяка изядена палачинка се смята за малък ритуал за привличане на пролетната топлина.

В славянската традиция седмицата е изпълнена с карнавали, маски, песни и танци. Кулминацията на 22 февруари включва изгаряне на сламена кукла (Масленица), което е символичен начин да кажем „сбогом“ на студа и трудностите.

Какво трябва да знаем за Сирна седмица?

От понеделник започва т.нар. Сирна седмица. Тя служи като плавен преход – тялото ни свиква с безмесното меню, докато се подготвяме за най-важния ден от този цикъл: Сирни заговезни (22 февруари). Това е неделята, в която по-младите искат прошка от по-старите. Без този акт на помирение, според вярванията, постът не може да започне истински.

Знаете ли какво означава хамкане? Това е обичай, който се изпълнява на Сирни Заговезни - ето какво представлява той:

