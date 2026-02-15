Замисляли ли сте се кое е най-популярното име? Вероятно веднага в съзнанието ви изникват варианти като Мария или Иван, но в една конкретна къща в Калифорния отговорът е само един и няма никакво място за съмнение.

В дома на семейство Хефернан, ако извикате „Мери!“, е много вероятно да получите пет отговора едновременно. Защото тук не става въпрос за липса на въображение, а за една изумителна традиция, която превръща обикновеното име в истинска суперсила, сочи People.

За 47-годишната Мери Хефернан и нейния съпруг Брайън изборът на име за децата никога не е бил предмет на дълги спорове или търсене в дебели справочници. Те винаги са знаели, че всяко тяхно момиче ще носи името Мери. И докато за външния свят това изглежда като рецепта за абсолютен хаос, за тях това е начин да закодират сила, смирение и история в ДНК-то на своето ежедневие.

Когато бабите диктуват правилата

Снимка: Instagram

Всичко започва съвсем естествено – с желанието да почетат едната баба. Когато обаче се появява втората дъщеря, семейството решава, че няма как да пренебрегне и другата баба, която също се казва Мери.

Снимка: Instagram

„Честно казано, не си мислехме, че ще имаме четири дъщери, но за щастие имахме много повече силни жени с името Мери в рода, на които да ги кръстим!“, споделя майката пред People.

Така името се превръща в „златната нишка“, която свързва поколенията в дома им.

Пет личности, скрити зад едно име

За да не настъпи пълна анархия, всяка от четирите дъщери има свое уникално второ име и прякор, които разкриват и техния характер. В тази къща името Мери е само основата, върху която те градят себе си:

Мери Франсис: Тя е „старата душа“ – стабилна, замислена и дълбоко свързана с корените си.

Мери Марджъри: Олицетворение на радостта – мека, добродушна и винаги усмихната.

Мери Джейн: Естественият лидер в групата – момичето с характер, което съчетава дързост и грация.

Мери Тереза: Най-малката и енергична – любопитна, независима и смела.

Какви проблеми създава еднаквото име?

Мери признава, че вкъщи нещата са под контрол, но истинският комичен момент настъпва, когато семейството трябва да мине през проверка на летището. Представете си лицето на служителя, когато пред него се подредят пет паспорта с името Мери!

Въпреки трудностите с документите, майката е категорична: индивидуалността не идва от буквите в името, а от това как те възпитават. „Харесва ми, че традицията ги свързва, без да ги определя. Те са напълно различни млади жени“, обяснява тя.

Ще има ли още „Мерита“?

Дали някоя от дъщерите ще продължи тази необичайна щафета? Майката оставя решението изцяло на тях. Но едно е сигурно – в това семейство името Мери винаги ще бъде символ на нещо много по-голямо от просто обръщение. То е напомняне, че са част от верига от силни жени, които не се страхуват да бъдат себе си.

