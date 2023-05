Големият син на плеймейтката Джулиана Гани смело крачи по стъпките на майка си. Давид, който е на 3 години, спечели титлата SUPER MINI PRINCE BULGARIA.



32-годишната инфлуенсърка, модел и риалити звезда показа видео от награждаването и с трепет сподели:



„Първи конкурс и първа корона за Давид. Моето момче спечели титлата SUPER MINI PRINCE BULGARIA. Давид дефилира пред журито и публиката в Пловдив, а сърцето на мама щеше да изскочи от вълнение.“

Конкурсът “Princess аnd Рrince Universe - Bulgaria”, който се проведе в Пловдив, е част от веригата “Princess and prince of the Universe”. Надпреварата за малките е преминала в 3 етапа – спортни дрехи, кръг по желание – талант и кръг с официални тоалети. Конкурсът е част от културния календар на Пловдив и дава право на класиралите се финалисти да се явят на световния финал.



Малкият чаровник Давид, който в началото на годината навърши 3 години, е от бившия мъж на пловдивчанката с ливански корени - Илиян Найденов, с когото тя се разведе заради изневяра.

В началото на тази година Гани стана майка на второ момченце – Кай, чийто баща е Теодор Гецов.

Вижте какво споделя Джулиана Гани за изборите в живота си във видеото: