Тази събота (9 май) от 17:00 ч. по bTV в студиото на „Животът по действителен случай“ гостува актрисата Силвия Петкова. Зрителите ще станат свидетели на един откровен разговор за обратите в живота – как е минала през раздялата с бащата на детето си – Зоран Петровски, и колко пъти си е тръгвала и връщала от динамичната им връзка.

Ще разберем как Силвия се справя като самотен родител – от възпитанието до ролята на ръководител на обекта, наречен „апартамент в ремонт“. Ще научим също как от промоутър Петкова е станала актриса и какво още се е променило за нея в личен и професионален план след голямата COVID криза.

В рубриката „Моето ново Аз“ ще проследим промяната на Петя, която след загубата на родителите си остава сама с тежко болния си брат.

А водещият на класацията „Топ 10“ Филип Буков ще разкрие най-невероятните гафове, сътворени напоследък от български звезди.

„Животът по действителен случай“ се заснема в съответствие със зелените практики, верифицирани от ALBERT – организацията, която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмовата индустрия в сътрудничество с BAFTA.

Не пропускайте „Животът по действителен случай“ – в събота (9 май) от 17:00 ч. само по bTV!