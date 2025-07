Музикалната суперзвезда Тейлър Суифт се присъедини към празненствата по случай 33-ия рожден ден на най-добрата си приятелка Селена Гомес. На пратито присъстваше още цяла плеяда от звезди, включително и годеника на Гомес - Бени Бланко, както и много близки приятели, пише Пейдж Сикс.

Изпълнителката на хита „Cruel Summer“ позира на кадрите до актрисата от сериала „Only Murders in the Building“ сред куп балони, като партито е било тематично - диско от 70-те, става ясно от публикуваните снимки в Инстаграм.

Визията на Суифт е елегантна, като певицата е заложила на черна рокля с дълги ръкави и характерно червено червило, докато Гомес носи бляскав гащеризон с пайети и пухена връхна дреха. Изпълнителката на песента „Calm Down“, която официално навърши 33 години, сподели снимки и с други гости, сред които и София Карсън, както и страстна целувка с годеника си Бени Бланко, койтоб е на 37 години.

„Докато се подготвям да отпразнувам 33-ия си рожден ден, не мога да не се замисля за невероятното пътуване, което ме доведе дотук“, написа Гомес в публикацията си. „Изминалата година наистина беше най-красивата в живота ми и дължа толкова много от това на всички вас.“

„Благодаря ви за неизменната любов и добрина. Независимо дали сте ме подкрепяли отстрани, споделяли сте възходите и паденията ми или просто сте били до мен - направихте тази година незабравима. Изключително съм благодарна и трогната от цялата ви обич“, допълва актрисата от „Емилия Перес“.

Гомес сподели още, че изпитва „вълнение и надежда за онова, което предстои“, като допълни: „Очаквам с нетърпение още много моменти с всички вас, нови спомени и продължаването на това красиво пътуване заедно. ОБИЧАМ ВИ БЕЗУМНО!“

Гомес подели и снима, на която позира с празнична торта, на която свещичките имитират кисели краставички.

Празникът се случва само дни след като източник разкри, че Суифт, която е на 35 години, ще присъства на сватбата на Гомес и Бланко през септември в Монтецито, Калифорния.

„Сватбата на Селена и Бени ще бъде двудневно събитие“, заяви източник пред британския "Дейли Мейл" миналата седмица. „Макар да е само за приятели и семейство, много от гостите са големи знаменитости, включително Тейлър Суифт и Травис Келси, колеги на Селена от "Only Murders in the Building" и известни музикални изпълнители, които са приятели или сътрудници на Бени.“

Друг източник посочва, че Гомес се е опитала да съобрази датата със заетия график на Суифт.

„Селена не планира сватбата си специално заради Тейлър, но иска тя да присъства и би се радвала да дойде с Травис“, казва източникът.

Гомес и Бланко се сгодиха през декември 2024 г., след повече от година романтична връзка.

Вижте повече за Селена Гомес в следващото видео:

