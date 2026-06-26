На 26 юни, светът на музиката отбелязва рождения ден на няколко популярни имена от различни жанрове – от рок и поп до балканска сцена. Сред тях са американската рок легенда Крис Айзък, българската фолк звезда Преслава и глобалната поп икона Ариана Гранде.

Крис Айзък

Американският певец и актьор Крис Айзък е роден през 1956 г. в Стоктън, Калифорния. Той става световно известен с хита „Wicked Game“, който се превръща в една от най-разпознаваемите балади на 90-те години.

Айзък е известен със своя характерен стил, който съчетава рокендрол, рокабили и меланхолични балади. Освен музикалната си кариера, той има участия и в кино и телевизия, като често се появява в продукции на Дейвид Линч, с когото го свързва дългогодишно творческо сътрудничество.

Преслава

Българската певица Преслава е родена през 1984 г. в Добрич. Тя е сред най-разпознаваемите имена на българската музикална сцена и вече повече от две десетилетия поддържа силно присъствие в попфолка.

Кариерата ѝ започва в началото на 2000-те, а бързо след това тя се утвърждава с хитове, които редовно оглавяват музикалните класации. Преслава е известна със силното си сценично присъствие, модерно звучене и постоянни музикални трансформации.

Снимка: https://www.instagram.com

Ариана Гранде

Американската певица Ариана Гранде е родена на през 1993 г. в Бока Ратон, Флорида. Тя започва кариерата си в телевизията, но бързо се превръща в една от най-големите поп звезди в света.

С хитове като „Thank U, Next“, „7 Rings“ и „Into You“, Ариана печели милиони фенове и множество музикални награди. Освен с впечатляващ вокален диапазон, тя е известна и със своя модерен стил и силно влияние върху поп културата.