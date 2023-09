Ъшър ще излезе на терена на стадион Allegiant в Лас Вегас по време на шоуто на полувремето на Супербоул, представено от Apple Music, според съобщение на Roc Nation и NFL, цитирани от Си Ен Ен.

"За мен е огромна чест най-накрая да отбележа изпълнението на Супербоул от списъка си с награди. Нямам търпение да поднеса на света шоу, което не прилича на нищо друго, което са виждали от мен досега", заяви Ъшър в изявление.

Снимка: Getty Images

"Благодаря на феновете и на всички, които направиха тази възможност да се случи. Ще се видим съвсем скоро", допълни той.

Певецът изпълняваше огромната си колекция от R&B хитове по време на концертната си серия в Лас Вегас "Usher - My Way The Residency". Откакто изгрява на музикалната сцена през 1994 г. със самостоятелния си дебютен албум "Usher", той е продал над 80 милиона плочи по целия свят и е спечелил осем награди "Грами".

Снимка: Getty Images

Сред най-големите му хитове са песни като "U Got It Bad", "U Don't Have to Call" и "Nice & Slow", както и много други.

"Ъшър е най-добрият артист и шоумен. Още от дебюта си на 15-годишна възраст той чертае своя уникален път. Освен безупречното си пеене и изключителната си хореография, той оголва душата си", каза Jay-Z в изявление пред американските медии.