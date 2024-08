В свят, в който реалността често пъти бива моделирана от интересите на властимащите, истината трудно може да се открои. Филмът Nothing But the Truth („Нищо освен истината“) разказва реалистичната историята на журналистка, която е изправена пред най-голямото предизвикателство в живота си.

ЗА КАКВО СЕ РАЗКАЗВА ВЪВ ФИЛМА?

Тежка присъда дебне над репортерката Джудит Милър, във Вашингтон, окръг Колумбия. Тя прави разкритие за агент на ЦРУ и отказва да посочи източника си. Грози я доживотен затвор.

Колко скъпо струва да работиш по, на пръв поглед, утвърдените професионални стандарти и какво е да бъдеш жертва в името на справедливостта?

Отговорите на тези въпроси и много други теми, може да видите разгърнати в сюжета на Nothing But the Truth. Ако обичате криминалета и мистерии, това е филмът за вас!

10 ФАКТА, ЗАРАДИ КОИТО СИ СТРУВА ДА ГЛЕДАТЕ ФИЛМА

Снимка: Getty Images

Актрисите Кейт Бекинсейл и Вера Фармига, които играят главните роли във филма „Нищо освен истината“

1. Филмът е вдъхновен от истински случай на журналистката Джудит Милър от New York Times. Тя попада в затвора за 85 дни заради отказа си да разкрие самоличността на своя източник по случай, свързан с изтичането на информация за агент на ЦРУ.

2. „Нищо освен истината“ разкрива големите предизвикателства в живота на журналистите, професионалните трудности и напрежението, пред които са изправени хората в медиите.