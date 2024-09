На 76-тото издание на престижните награди „Еми“ бяха отличени най-добрите телевизионни продукции от периода 1 юни 2023 – 31 май 2024. Разбира се, не бяха подминати и най-впечатляващите визии, както и най-красивите двойки на червения килим.

Сред номинираните тази година се открояват сериали като The Bear, The Crown, Shogun, Only Murders in the Building и Mr. and Mrs. Smith. Някои от ключовите актьори, номинирани в различни категории, включват Дженифър Анистън и Рийз Уидърспун за The Morning Show, Стив Мартин и Селена Гомес за Only Murders in the Building, както и Хироюки Санада за Shogun.

Кои обаче бяха най-красивите двойки на престижната церемония? Ето кои са известните лица.

1. Наоми Уотс и Били Кръдъп

Снимка: Getty Images

Наоми и Били започват връзката си през 2017 г., след като се срещат на снимачната площадка на сериала Gypsy. Първоначално държат отношенията си далеч от общественото внимание, но през 2018 двойката официално се появява заедно на събитие.

През юни 2023 г. Наоми и Били се ожениха в Ню Йорк, като тя потвърди това в своя Instagram, с описание на публикацията си „Хваната“.

2. Идрис Елба и Сабрина Елба