Актрисата Снежана Макавеева сподели, че е загубила баба си.

„Бабо, oстави толкова много след себе си, че в нашите сърца сега тупти твоето! Благодаря ти, че пеехме и се смеехме винаги! Благодаря, че не прекъснахме връзката, благодаря за непрестанните срещи, разговори, молитви.

Упоритостта ти да ни убедиш, че в доброто е истината, не остана напразна. Цял живот ни учеше, че плодът на Духа е в любовта, в радостта, в мира, търпението, милосърдието, вярността. Ще продължим твоето дело! Обещавам“ – написа Снежана Макавеева.

Тя получи съчувствие и подкрепа от много хора, сред които и Александра Жекова.

„Любов за вашето семейство“ – отговори й Снежана.

Актрисата коментира преходността на 1 октомври, когато рожден ден празнуваха двама от тримата й братя.

„Всичко е толкова преходно, че нямаме право да не ни е хубаво. Разнообразявайте си живота, опитвайте нови неща, забавлявайте се от цялата си душа, бъдете добри и се обичайте! Ама много се обичайте!

А най-сладкото усещане е след падане в кална пропаст да се изкачите до върха с дивите коне. Благодаря и честит рожден ден на братята ми Валентин и Александър.

Самата Снежана има рожден в началото на февруари.

„Welcome, 33. All we need is love… And a horse!“ – написа тя, перифразирайки известната песен на „Бийтълс“.

