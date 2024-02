Актрисата Снежана Макавеева навърши 33.

„Welcome, 33. All we need is love… And a horse!“ – написа тя, перифразирайки известната песен на „Бийтълс“.

Снимка: Андро Дюлгерян

„Честит рожден ден, любима моя! Обичам те!“ – коментира актрисата Лилия Маравиля, а Деси Тенекеджиева я поздрави с емоджита на сърца и огън.

Снежана Макавеева, позната на зрителите на bTV от сериала "Мен не ме мислете", публикува по случай рождения си ден кадър с кон, от предстояща да излезе след няколко дни фотосесия, дело на пловдивския фотограф Андро Дюлгерян.

Снимка: Андро Дюлгерян

„Това е един мой проект, който замисляме още от миналата година. Предложих на Снежана сесията да е с кон и тя много се зарадва, защото обича да язди. Снимахме в Бяла черква, Родопите. Роклята е на Христо Чучев, а гримът е на Деси Димитрова” – сподели Андро Дюлгерян пред LadyZone.bg.

Снимка: Андро Дюлгерян

Той изпрати специално за сайта ни още два кадъра от фотосесията.

Снимка: Андро Дюлгерян

Снежана Макавеева има трима братя, двама от които са близнаци. По време на пандемията тя направи голям ремонт на къщата на баба си и дядо си в село Чибаовци, намиращо се близо до Своге.

Повече за нейната страст да ремонтира и за участието й във филма на Виктор Божинов „Бягство“ можете да видите в нейното гостуване в „Преди обед“ през март 2022 г. (видеото най-горе).

