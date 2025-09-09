Днес рожден ден празнува синеокият съблазнител Хю Грант, който става на 65 години! Английският актьор Хю Грант се ражда на 9 септември 1960 г. в семейството на военен. Майка му е детска учителка, която преподава латински, френски и музика. Грант твърди, че е наследил актьорския си талант именно от нея.

Той завършва в Оксфорд, където става част от Театралното Общество към университета и дори прави дебюта си пред камера. "Привелигирован" е нискобюджетен филм финансиран от учебното заведение, който разказва историята на шайка приятели обичащи да купонясват заедно.

От 1982 г. до пробива му с "Четири сватби и едно погребение" (1994) Хю Грант извървява нелек път.

Той играе в провинциални театри, снима се в телевизионни реклами и второстепенни роли в исторически сериали, докато постепенно не го забелязват големи режисьори сред които Кен Ръсел и Роман Полански.

"Това бяха европудинги" - казва той за ранните си филми. - "Испански сценарий, френски режисьор и английски актьори. Сценариите винаги бяха чудовищно преведени, а актьорите от Англия се търсят, защото с тях е по-лесно да се продаде филма в Щатите."

Култовата комедия с Анди Макдауъл обаче променя нещата. "Четири сватби и едно погребение" става най-касовия английски филм за времето си с общи приходи от над 240 млн. долара, а Грант получава вниманието на Златния Глобус и Бафта с номинации за най-добра мъжка роля.

Той се появява в още 3 филма на режисьора и сценарист Ричард Къртис, които затвърдяват статуса му на майстор на романтичните комедии - "Нотинг Хил", "Дневникът на Бриджит Джоунс" и "Наистина любов".

Доскоро Грант се определяше като заклет ерген, въпреки че има 5 деца. Той се жени чак на 58-годишна възраст за шведската продуцентка Ана Ебърстийн.

Сред най-дългите му (и обсъждани връзки) е тази с Елизабет Хърли. Двамата са заедно в продължение на 13 години. Те съхраняват връзката си дори след скандала, при който актьорът е хванат на публично място с проститутка и осъден на две години пробация.

Сред последните му роли е тази в "Джентълмените" на Гай Ричи, както и в нов сериал от автора на "Али Макбийл" и "Големите малки лъжи".

Вижте кадри от живота на актьора във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK