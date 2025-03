Холивудската актриса Памела Бах - бивша съпруга на Дейвид Хаселхоф и звезда от емблематичния сериал "Спасители на плажа", се е самоубила, съобщават американските медии.

Актрисата е била открита мъртва в дома си от членове на нейното семейство, които са я потърсили, след като не дни наред не успявали да установят връзка с нея. След като са извикали Спешната помощ, парамедиците единствено са констатирали смъртта на Бах, съобщават източници на медията от полицията в Лос Анджелис.

Памела Бах е била намерена с огнестрелна рана в главата, като се смята, че актрисата сама е произвела смъртноносния изстрел, като не е оставила предсмъртно писмо.

Дейвид Хаселхоф заяви пред TMZ: "Нашето семейство е дълбоко натъжено от загубата на Памела. Благодарни сме за подкрепата в този труден момент, но любезно молим за уединение, докато скърбим".

Дейвид Хаселхоф и Памела Бах бяха женени от 1989 г. до 2006 г., като бракът им завърши със съдебни дела относно издръжката.

Снимка: Getty Images

Памела Бах изгря за пръв път на големия екран през 1983 г. във филма "Рибка-боец" на легендарния режисьор Франсис Форд Копола, който включваше още звездното участие на Мат Дилън, Мики Рурк и Даян Лейн.

Филмът й осигурява други телевизионни роли, включително в сериала "Спасители на плажа" през 1989 г., където в продължение на десет години тя играе собственичката на кафене "Кей Морган".

Сред другите телевизионни роли на Бах са тези в продукции като "Sirens", "The Young and the Restless", "The Fall Guy", "T.J. Hooker" и "Knight Rider", като именно в последния тя среща Дейвид Хаселхоф.

„В шок съм и все още се справям със загубата на моята скъпа клиентка Памела Бах-Хаселхоф. Памела беше истински феномен. Ще ми липсва“, заяви пред TMZ Шарън Кели, която беше нейна представителка.

Снимка: Getty Images

