Радина Кърджилова се наслаждава на един от най-щастливите периоди в живота си – време, изпълнено с любов, спокойствие и нови емоции. Тя отново откри усмивката до своя любим – актьора Пламен Димов, с когото споделя красиви моменти далеч от ежедневния ритъм.

Актрисата, която преди по-малко от месец навърши 40 години, се наслаждава на лятната морска почивка в компанията на своята половинката си. Двамата споделиха поредица от кадри в социалните мрежи, с които още веднъж показаха, че връзката им е изпълнена с нежност и взаимна подкрепа.

И все пак, въпреки романтиката и щастливите мигове с любимия човек, Радина не забравя онези, които винаги са били до нея в житейския ѝ път. Тя поддържа изключително близка връзка по-малкия си брат и не пропусна да отбележи преди ден неговия 33-ти рожден ден.

Радина сподели специален поздрав в профила си в Instagram - с който не просто му честити празника, а показа колко ценна е връзката помежду им. “Любящ , обичащ, емпатичен, сърцат човек, пич, приятел, бохем… абе човек”, написа тя към снимките, на които двамата позират усмихнати и щастливи.

Тя му благодари и затова, че той е винаги до нея и децата ѝ. И че се радва на компанията му – независимо дали се карат, мълчат или назидават. „Обичам те. Обичам те . Обичам те“, завършва емоционално посланието си Радина.

В последните месеци Радина Кърджилова привлече вниманието не само с професионалните си изяви, но и с личното си щастие. След промените в живота ѝ тя успя да намери баланс между ролята си на майка, артист и жена, която отново е щастлива и обичана.

А специалният жест към брат ѝ е поредният знак, че независимо от новите начала и красивите моменти, които преживява, тя остава вярна на хората, които са били част от нейния път през годините.

Снимка: Instagram/@radinakardzhilova

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