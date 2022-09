15 септември е - социалните мрежи се напълниха със снимки на малки човечета с огромни букети. Вече всички разбрахме кой изпраща първокласник, кой има дете, което се връща на училище и кой… какви спомени пази от 15 септемри. Подбрахме няколко снимкии от миналото на лица, които днес са сред най-обичаните звезди на България.

„Спомен от моят 15 септември, преди много години, в една далечна галактика…“, написа музикантът Дони към снимката.

Минали са почти пет десетилетия от деня, запечатан на фотографията, но Дони продължава да си е все същото дете по душа, както знаят всички, които следят публикациите му в социалните мрежи.

Значително по-малко време е минало от първия учебен ден на актрисата Мона Гочев. Тя всъщност сподели ДВА първи дни в училище – единият в истинското си училище и другият в училището на „Революция Z”, където играеше една от главните роли.

„Спомени от моите най-запомнящите се първи учебни дни - първи клас и първи снимачен ден в „Революция Z“, написа тя.

Друга пееща българска актриса също сподели свои снимки. Видяхме снимка като малка на голямата Катерина Евро. Днес щастливата баба изпрати внучка първокласничка.

"Първокласничката Катерина Илиева, soon to be Катето Евро! Винаги съм искала да бъда актриса, още на 7 г. го знаех! И ако за повечето деца така изглежда снимката „Аз съм вече грамотен“, за мен това е снимката и погледът „Аз знам, че ще стана актриса“.“

„Днес, няколко години по-късно, мечтая и моята Кати, която сега ще е първи клас, да има същия късмет да сбъдне мечтите си и да стане такава каквато иска! Коя ли баба не мечтае за това! Съдейки по Сашко, който е моята гордост, знам, че и Кати няма да ни разочарова!“

В предаването „Преди обед“ водещите Александър Кадиев и Десислава Стоянова, както и седмичните коментатори Гергана Стоянова и Симеон Владов също споделиха свои снимки като ученици. Може да ги видите във видеото:

А ако са ви по-интересни настоящите първолаци, можете да прочетете повече за тях тук: