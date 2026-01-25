Известната писателка и бизнесдама - Марта Стюарт побърза публично да разсее слуховете, че си е правила пластични операции, за да поддържа перфектен външен вид. Какво се случва с нея и кой беше онзи инцидент, който й донесе 16 шева - прочетете по-надолу в статията.

В интервю за "People" тя откровено заявява, че никога не е имала пластична операция с цел козметично подобрение. „Всеки е убеден, че съм си правила пластична операция, а аз никога не съм имала такава“, споделя Марта Стюарт, подчертавайки, че е „най-честният човек на земята“ и за нея това е истината.

Не от суета, а защото така се налага

Стюарт обаче сподели, че се е подлагала на медицинска процедура с пластичен хирург, но тя не е била за красота и причината не била суетата, а нещастен инцидент. Преди около десет години тя е пострадала при инцидент с един от своите френски булдози и си е разцепила устната. Хирург наложил 16 шева, но Марта Стюарт категорично уточни, че това не е било типичната пластична операция, а възстановителна и спешна медицинска намеса, която се е наложило да направи.

Снимка: Getty Images

"Тя обясни, че след тази операция няма видими белези и че е била направена изключително добре. Това е единствения път, в който пастичен хирург е докосвал лицето ми", категорична е бизснедамата.

Въпреки непотвърдените слухове и огромното внимание към визията й, Марта Стюарт остава вярна на думите си и отказва да признае всякакви други хирургически намеси. Припомняме, че наскоро писателката откри своя козметична линия с луксозни продукти за грижа за кожата, кръстена Elm Biosciences. Тя работи по нея рамо до рамо с известния дерматолог - Дхавал Бханусали.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER