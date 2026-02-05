„Иска ми се стихотворенията, които пиша, да направят децата мъничко по-умни, по-честни, по-добри. Да им дават сили за борба срещу грозното, за да побеждава красотата… Научете децата от малки да запомнят, че не е толкова важно колко книги са прочели, а какво са научили от тях“ – това споделя приживе Леда Милева, от чието рождението днес се навършват 106 години.

Леда Милева е автор на повече от 30 стихосбирки за деца, театрални и радиопиеси, превеждани на английски, френски, немски, руски, полски и други езици. С нейните детски стихове са отраснали не едно поколение българи. Голямата българска детска писателка е и блестящ преводач, ерудиран публицист, дългогодишен председател на Съюза на преводачите в България и на Българския П.Е.Н. център, постоянен представител на България в ЮНЕСКO (1972-1978), генерален директор на БНТ (1966-1970).

Леда Милева е личност с дълбока мисъл, широка култура и силно творческо присъствие, чийто живот започва и завършва на един и същи ден - 5 февруари. Така това се превръща не просто в дата от календара, а в символ на една пълна и изпълнена със смисъл съдбовна мисия.

Произход, ранни години и наследството на едно голямо име - Гео Милев

Леда Милева е родена на 5 февруари 1920 г. в София - в семейството на големия български поет Гео Милев и актрисата Мила Керанова. Тя е по-голямата от двете дъщери на семейството, което създава у нея рано силна литературна среда и изгражда фундамент за бъдещия й творчески път. Баща й е известен представител на експресионизма в българската поезия и интелектуален символ на междувоенната сцена. Трагичното му убийство през 1925 г. остава в паметта на литературните среди и без пряко влияние върху творбите на дъщеря му, но безспорно оформя културния й отпечатък.

Снимка: БГНЕС

"Винаги съм носила името на баща си с гордост и отговорност. Никога не можах да се освободя от чувството, че съм дъщеря на Гео Милев и трябва да бъда достойна за него. И досега, наред с всичко друго, което правя, най-голям приоритет има това какво мога и какво трябва да направя за Гео Милев - за откриване на цялото му наследство, което да получи по-пълна оценка и да стигне до съзнанието на повече съвременници. Защото неговото дело в много отношения е противоречиво и дава възможност за най-различни тълкувания, на което сме свидетели през годините", казва Милева.

Образование и интелектуално изграждане

Леда Милева завършва Американския колеж в София през 1938 г., а през следващата година и Института за детски учителки. Паралелно следва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, но интересът й към детската психология и литература надделява и я насочва към педагогиката и творчеството. Именно този широк образователен хоризонт - от правни науки до детски педагогически практики - поставя основите на нейния изключително многопластов подход към литературата, превода и културното взаимодействие.

"А че ще се явяват нови герои, е естествено. Животът върви напред и децата са част от него. Това обаче не значи, че ще изчезнат традиционните, вечните герои. Защото всяко дете открива света за себе си. Открива слънцето, изгрева, звездите, гората, цветето, любовта към мама, към семейството... И тези герои и вечните теми за доброто и злото, моралните теми, никога няма да слязат от сцената. Те винаги трябва да бъдат в сърцето на детската литература", казва Милева.

Литературната и творческа кариера - детската литература като призвание

Леда Милева е автор на над 30 стихосбирки за деца, включително множество театрални и радио пиеси, които остават сред най-четените и обичани в българската детска литература. Нейните произведения съчетават искреност, въображение, чувство за хумор и топлота - характеристики, които правят творчеството ѝ близко не само до читателите, но и до преподаватели, родители и поколения деца.

Снимка: БГНЕС

„Всяко дете открива света за себе си. Открива слънцето, изгрева, звездите, гората, цветето, любовта към мама, към семейството... И тези герои и вечните теми за доброто и злото, моралните теми, никога няма да слязат от сцената. Те винаги трябва да бъдат в сърцето на детската литература“, казва приживе Милева.

Една от най-известните ѝ творби е легендарното „Зайченцето бяло“ - стихотворение, което се е превърнало в символ на чистата детска поезия в България и е познато на почти всяко българско дете. Известното си стихотворение написва случайно и набързо.

"Много пъти съм разказвала, че то [стихотворението „Зайченцето бяло“] е съвсем случайно и набързо написано. Бях уредник на списание “Първи стъпки” и в печатницата се оказа, че половин страница остава празна и няма никакъв материал. Списанието трябваше да се печата и аз се чудех какво да правя, какво да правя. И така, на коляно, както се казва, написах тези няколко куплета, които после имаха щастливата съдба да станат песен благодарение на композитора Петър Ступел", споделя Милева.

Снимка: БГНЕС

Журналистика и редакторска дейност

След Втората световна война Милева оглавява детско-юношеските предавания в Радио София (1944–1951 г.), в които развива образователни и културни радио програми за най-младата аудитория. Тя е главен редактор на списания като „Пионерска самодейност“ и „Дружинка“, редактор в издателствата „Народна младеж“ и „Български писател“, и по този начин допринася за оформянето на литературното пространство у нас през средата на 20 век.

Милева става директор на Българската телевизия (БТ, днес БНТ) от 1966 до 1970 г., което я поставя начело на една от ключовите медийни институции в страната във време на значими социални промени. Тя е първата жена генерален директор на Бъгарската телевизия (1966-1970) и като такава е почти парадоксално, че първия си телевизор - „Опера”, печели от Държавната лотария.

Любовта и сватбата на Леда Милева

Първият брак на поетесата е с известния в миналото футболист и треньор Никола Димитров - Фъц. След това пътеките на любовта я отвеждат при художника илюстратор Стефан Марков.

С бъдещия си съпруг - Николай Попов, Леда се запознава в Американския колеж в София. С него се срещат отново години по-късно - през 1944 г. когато сградата на радиото тъкмо е ударена от бомба.

Тогава той й предлага помощта си. Връзката им продължава около година - преди да се решат на следваща по-сериозна стъпка. Въпреки трудните години – следвоенно време и силно безпаричие, двамата искали да имат сватба, на която тя носела обикновената басмена рокля.

Дипломат и културен представител

През 1972–1978 г. Леда Милева е постоянен представител на България в ЮНЕСКО в Париж, където работи като дипломат и промотира българската култура на международната сцена. Впоследствие участва и в Министерството на външните работи, включително като заместник-началник на отдел „Печат и културно сътрудничество“. Тези роли я оформят като културен посредник между България и света, и я правят уважавана фигура и сред международните литературни и образователни институции.

Снимка: Ладислав Цветков

"Несъмнено културата ни е нещо, с което можем да се гордеем, особено старата. Именно тя доказва принадлежността ни към цивилизования свят открай време. Но това не е достатъчно. Ако Европа постави конкретни параметри за нейното развитие, това ще бъде опасно. [...] С културата си все още има защо да се гордеем, но дано сме достатъчно умни, та да се развиваме самобитно, а не да копираме всичко чуждо", заявява Милева.

Признания и наследство

Леда Милева е включена в Почетния списък „Ханс Кристиян Андерсен“ на Международния съвет по детската книга - престижно международно признание за принос към детската литература.

През 2008 г. ѝ е присъдена националната награда „Константин Константинов“ за общ принос към детската книга.

През 2006 г. тя получава и Орден „Стара планина“ - първа степен - най-високото държавно отличие за принос към културата и литературата на България.

На 5 февруари 2013 г., навръх нейната 93-та годишнина, Милева умира - именно на рождения си ден, което сякаш символизира изцяло завършен жизнен цикъл, отдаден на литературата и културата.

Причината за смъртта ѝ е рак на панкреаса - болест, която тя посреща с характерния си неподправен дух и достойнство, желаейки да бъде изписана и да прекара последните си дни сред близки и спомени.

Отбелязване на 106 години от рождението

Днес в къщата музей „Гео Милев“ ще бъдат отбелязани 106 години от рождението на Леда Милева под наслов „Римуван свят“. Това съобщават на страницата си във Фейсбук от културната институция. Инициативата се организира съвместно с клуб „Художествено слово“ при Средно училище „Васил Левски“ с ръководител Нина Керанова.

Събитието ще ни потопи в римувания свят на поетесата чрез нейни стихове и лични спомени – среща с една от най-обичаните фигури в българската детска литература, отбелязват организаторите.

Преди две седмици, на 131-вата годишнина от рождението на българския поет и публицист Гео Милев, в родната му къща в Стара Загора се състоя ученическа викторина, посветена на живота и творчеството му.

