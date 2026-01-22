Има хора, които не просто остаряват, а стават все по-легендарни с всяка изминала година. Мел Брукс е точно от тях. Човекът, който ни подари класики като „Продуцентите“ и „Младият Франкенщайн“, вярва, че това, че е доживял до 99 години, изобщо не е случайно. И не, не става въпрос за скъпи диети или магически еликсири, а за нещо много по-просто и достъпно – смехът.

Мел Брукс е човекът зад комедийните класики като „Продуцентите“ и „Младият Франкенщайн“.

Той е спечелил Оскар, Грами, Тони и три награди Еми за работата си.

На 22 янеари излиза новият документален филм за живота му, „Мел Брукс: 99-годишният мъж!“.

Смехът като лекарство

Снимка: Getty Images

Мел Брукс споделя пред People, че той и неговите най-близки приятели и комедийни величия – Карл Райнър и Сид Сизър – са имали една обща тайна за дълголетието.

„Всички се смеехме много“, казва той. „Мисля, че смехът те държи здрав и щастлив“, казва той.

Почти 80 години Брукс прави точно това – разсмива хората. Неговият живот и наследство са в центъра на новия документален филм „Мел Брукс: 99-годишният мъж!“, чиято премиера е на 22 януари. Филмът ни показва, че желанието да прави хората щастливи е това, което го изкарва от леглото всяка сутрин.

„Невероятен звук е да чуеш хора да се смеят на нещо, което аз съм създал. Комедията ти дава причина да си жив“, споделя легендата.

Уроците на мама

Снимка: Getty Images

Смехът обаче не е единствената съставка. Мел отдава дължимото и на куража – черта, която е наследил от майка си Кейт. Роден като Мелвин Камински в Бруклин през далечната 1926 г., той губи баща си едва на 2-годишна възраст. Майка му отглежда сама четири момчета – пример за смелост, който Мел следва през целия си живот.

Този същият кураж го отвежда на фронта през Втората световна война едва 17-годишен. И познайте какво?

„Преминах през войната като войник, защото разсмивах момчетата в армията“, спомня си той.

Геният, който не се страхува от нищо

Снимка: Getty Images

След войната Брукс изгражда една от най-влиятелните кариери в историята. Синът му Макс Брукс подчертава, че баща му винаги е имал смелостта да засяга трудни теми чрез хумор. „Пламтящи седла“ например е един от първите филми, които се борят срещу расизма във времена, когато това изобщо не е било приемливо.

Снимка: Getty Images

За режисьора Джъд Апатов Мел Брукс е „национално съкровище“, от чиято мъдрост всички имат нужда. На прага на своята 100-годишнина, заобиколен от семейство и приятели, Мел гледа назад с типичния си хумор. На въпроса дали има още нещо, което иска да постигне в кариерата си, той отговаря: „Мисля, че направих по-голямата част от нещата. Но ако съм пропуснал нещо, със сигурност вината не е моя!“.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER