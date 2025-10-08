Световноизвестният певец Ед Шийрън най-накрая разкри как е постигнал перфектния баланс между шеметната си кариера и семейния живот с две дъщери – Лира, Юпитер и съпругата си Чери Сийборн. Къде се крие ключът за това?

Той контролира графика си до минута! 34-годишният Ед Шийрън споделя в откровен разговор за предаването Mythical Kitchen's Last Meals какво прави, за да може семейният му живот да не страда от натоварения му график. Оказва се, че благодарение на позицията си в музикалната индустрия, той е успял да превърне турнетата от задължение в забавление и предимство, съобщава People.

„Животът ми има смисъл само, когато сме заедно. Моите момичета са с мен на турне от началото на Mathematics", обяснява Шийрън.

Певецът е категоричен, че вече нищо в кариерата му не е задължение – той обича да пише песни и да обикаля света, но сега сам диктува условията. „Турнетата достигнаха до точка, в която могат да се вместят според семейните ми ангажименти. Ако искам да свиря само в събота, това правя“, споделя той.

Снимка: БГНЕС

Ако все пак ангажиментите му дойдат в повече, той не се страхува да откаже ангажимент. Шийрън нарича това „перфектен баланс“, при който семейният му живот е на първо място, но той не се отказва от кариерата си.

Коя е любимата песен на дъщерите му?

Ед Шийрън разказва, че децата му са добър индикатор за успеха на музиката му. Когато той е далеч, съпругата му Чери Сийборн пуска негови песни. Най-много децата му се привързали към песента „Sapphire“. Шийрън разказа, че двете му момичета са били с него в Индия, докато той записвал парчето. Те вече знаят повечето текстове на песните му.

Снимка: Getty Images

Защо дъщерите му не носят фамилията Шийрън?

През април в подкаста Call Her Daddy певецът сподели и защо възприятията му относно фамилните имена са се променили. Макар да е израснал с идеята, че жената приема името на съпруга, бракът и раждането на дъщерите му променили това. „Не можеш просто да се родиш и да вярваш в нещата. Трябва да изживееш и да се убедиш сам“, споделя той.

Михаела Филева за концерта на Ед Шийрън у нас вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK