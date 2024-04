Миналата седмица Валери Григоров и Дорина Стоянова-Ковачева получиха в "Dancing Stars" максималната оценка от 40 точки за танца си на песента на Елтън Джон "Something About the Way You Look Tonight". Логично първият въпрос към тях днес в „Тази сутрин“ бе как са постигнали този резултат при положение, че Валери обяви в началото на шоуто как нищо не разбира от танци.

Снимка: bTV Media Group

„Извадихме тайното си оръжие – Валери. Той не подозираше за това, което се крие в него. Валери е от спортно семейство – много дисциплиниран, самокритичен и градивен човек е. Аз също не подозирах, че е толкова талантлив“ – сподели неговата инструкторка и партньорка в танците Дорина Стоянова-Ковачева.

Снимка: bTV Media Group

„Репетираме всеки ден по 4-5 часа. Спрях всички екстремни спортове, които могат за секунда да ме извадят от шоуто. Спрях и тренировките в зала, защото танците са доста изтощаващи“ – призна Валери, който работи като каскадьор в киното.