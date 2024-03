Невероятно, но факт - втора двойка получи максималните 40 точки в бляскавото шоу "Dancing Stars".

Валери Григоров и Дорина Стоянова танцуваха на песента на Елтън Джон "Something About the Way You Look Tonight".

"На теб знаеш ли какво ти липсва Валери? Нищо!", каза Галена Великова и взриви публиката. "Такъв танцьор не съм виждала в нито едно шоу, което съм журирала!"

"Румбата е толкова труден танц за непрофесионалисти - ти направи чудо тази вечер!", възкликна Илиана Раева.

"Ще има много жени да ти звънят след тази румба", предположи Томас Папкала.

"За мен най-голямата разлика е, че Дорина танцуваше с теб, а не вместо теб!", каза Франциска Йорданова.

Какво още каза журито - чуйте във видеото по-горе.

