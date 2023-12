Красивата инфлуенсърка и майка на три деца Антоанет Пепе сподели любопитни детайли за ски ваканцията си в Австрия, която е била „short but sweet”.

Снимка: Instagram.com/antoinettepepe/

„Децата карат по всякакви писти вече, аз се завърнах официално към сноуборда. Искам да ви кажа, че чак тази година ми стана истински готино да карам, защото през последните два сезона работих много върху техниката си. Никога не е късно да станете добри в нещо – помнете“, съветва Пепе в своя Инстаграм профил, където има над 180 000 последователи.

Снимка: Instagram.com/antoinettepepe/

„И малко инфо за почивката – бяхме в района на Zell Am See. Отседнахме в къща за гости, която мама и тате посещават ежегодишно. Казва се ‘Salsburg’ и се намира в градчето Bruck an der Großglocknerstraße. Готвят ни сутрин и вечер български ястия - признавам австрийската кухня не е по мой вкус – така че за мен това беше добре дошло. Дневните карти бяха около 65 евро за възрастен и 20 евро за дете“ – информира ни Антоанет.