В КОИ ТЕАТРАЛНИ ПИЕСИ ИГРАЕ?

„Хамлет“ на режисьора Явор Гърдев , „Животът е прекрасен“ на режисьора Александър Морфов в Народен театър „Иван Вазов“. Участвал е в различни представления в страната като „Случка в зоопарка“ на режисьора Димитър Марков в Драматичен театър Сливен и „Огнивото“ на режисьора Бисерка Колевска в „Куклен театър“ - Сливен. А миналото лято имахме удоволствието да го гледаме в постановката „Пределно ясно“ и „Отчаяни съпрузи“.

СВЕТОВНА СЛАВА

Безпорният талант на Дънди му печели признание в редица международни кино и телевизионни продукции като „The Great Nation“, „European Saga“ и „Savior“.

ДРУГИТЕ МУ ТАЛАНТИ

Освен удивителното му чувство за хумор и прекрасната му актьорска игра, Дънди се изявява на сцената като музикант и певец. Споделя, че много би искал да развие това си умение. През 2019 г. имахме удоволствието да чуем певческите му способности на кастингите на тъмно в „Гласът на България“, където той изпълни песента Zombie на Bad Wolves.

А след участието си в „Денсинг Старс“ ще може да добави в автобиографията си и танцовите си умения.

НОМИНАЦИИ

Номиниран е в няколко международни кинофестивала за късометражно кино - 2nd Motion International Festival в Кипър, “Bilderflut” 2012 - Festival Blumenfest Weißensee в Германия, Thermaikos Film Festival 2011 в Гърция, The First Youth Film Festival 2011 в Китай, 8th Naoussa International Film Festival и One Shot International Short Film Festival 2011 в Армения.