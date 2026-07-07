Кейт Хъдсън си прекарва незабравимо в Гърция! 47-годишната звезда от Almost Famous публикува в Инстаграм профила си поредица от снимки и видеа от слънчевата си ваканция, показвайки идилични гледки, кристално чисто море и щастливи моменти със семейството си.

Сред кадрите се появяват годеникът ѝ – музикантът и музикален продуцент Дани Фуджикава, дъщеря им Рани (7), синът ѝ Бингам (14), чийто баща е бившият ѝ годеник Мат Белами, както и най-големият ѝ син Райдър (22) от брака ѝ с музиканта Крис Робинсън.

Семейната ваканция включвала плуване в кристалните води на Егейско море, разходки с моторна лодка и дегустация на традиционна гръцка кухня, пише още "Пийпъл".

„Моето щастливо място“, написа Хъдсън към публикацията, чиято първа снимка я показва да позира на кърмата на лодка, облечена в черен бански от две части с връзки.

Още миналата седмица актрисата сподели снимки от първата спирка на семейното им пътешествие – гръцката столица Атина.

Кадрите показват как тя и децата ѝ се наслаждават на вечерите край морето и на дните край басейна. Под публикацията Хъдсън написа: „Перфектното начало на лятото.“

Актрисата е известна с добрите си отношения с бащите на трите си деца. Наскоро тя отново се събра с бившия си съпруг Крис Робинсън, за да отпразнуват дипломирането на сина им Райдър.

„Моят дипломант!!!“, написа гордата майка към снимките от специалния ден.

На празненството присъстваха и нейните родители – легендарната актриса Голди Хоун и дългогодишният ѝ партньор Кърт Ръсел, които позираха с шапка на Нюйоркския университет в чест на завършването му.

През април, в гостуване в "Късното шоу на Джими Фалън" Хъдсън разкри, че Райдър може да е първият човек в историята на семейството им, който завършва университет.

„Той вече не е дете. Райдър е на 22 години. След две седмици завършва колеж. Осъзнахме, че мисля – макар да не искам да обидя някое поколение от семейството си – че може би той е първият човек в рода ни, който получава университетска диплома“, каза актрисата.

В друго телевизионно интервю за Today тя разкри, че макар синът ѝ да проявява интерес към актьорството, истинската му страст е дизайнът на мебели.

„Той обича да проектира мебели и в момента изработва диван, което много ме вълнува“, сподели Хъдсън.

След това с усмивка добави, че дори би насърчила сина си да поеме именно по този път, а не към Холивуд.

„Казвам му: "Райдър, може би се насочи именно натам“, казва актрисата.