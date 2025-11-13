Актрисата и тв водеща Лара Златарева, по-известна като кака Лара, беше обявена за починала в социалната мрежа TikTok. За щастие, новината се оказа фалшива, а самата кака Лара реагира остро на публикацията, като побърза да успокои феновете си, както и свои близки и приятели, че е жива, здрава и все още притежава неподражаемо чувство за хумор.

„И това доживях. Да видя некролога си“, пише 51-годишната актриса, която остава емблема на цяло едно поколение като водеща на „Милион и едно желания“.

„Това е “новина”, публикувана в TikTok от жена на име ПЕПА КЪНЕВА, която притесни доста хора и мои близки… Сигурно има и такива, които се забавляват на подобни неща… Пожелавам на всички здраве и повече креативност със забавите“, пише още кака Лара.

„Жива съм и се чувствам прекрасно. Каня ви на театър - доста по-забавно е“, добавя актрисата.

Снимка: Инстаграм

Ето в кои постановки може да я гледате на живо:

„Много шум за нищо“ в театър „Българска армия“ – следващата дата за постановката е на 23 ноември от 19 часа.

Лара Златарева може да гледате и на 27 ноември от 19:30 ч. отново в театър „Българска армия“ в „ Урок по български“, а ден по-късно кака Лара се качва на сцената за постановката „Пет жени в еднакви рокли“.

По ирония на съдбата актрисата участва и в постановката „Фейк“ (от англ. – фалшив), чийто режисьор е Лиза Шопова, а премиерата беше преди по-малко от месец – на 24 октомври. В нея се разказва за живота в и извън социалните мрежи, за трупането на лайкове и споделяния. Следващата дата на пиесата е на 25 ноември – отново в Театър „Българска армия“.

Снимка: Инстаграм

Истинското име на кака Лара е Лазара. Тя родена на 28 януари 1974 г. Неин баща е актьорът Иван Златарев. Още на 3-годишна възраст дебютира на сцена, като се превъплъщава в едно от децата на Нора от „Куклен дом“ на Хенрик Ибсен. Става водеща на „Милион и едно желания“, когато е едва на 16 години.

Снимка: Инстаграм

През 1997 г. се омъжва за тв водещия Владимир Береану, като на сватбата двамата са облечени с дънки. Година по-късно им се ражда дъщеря – Бернарда, а двамата се развеждат през 2010 г.

След това има връзка с оператора Веселин Сивков, от когото има още 1 дъщеря – Вая, която се ражда през 2011 г.

В началото на 2023 г., навръх Ивановден, кака Лара стана баба за първи път. Дъщеря й Бернарда роди син - Март Сотир Мелев.

Сблъсква се с тежката диагноза рак на гърдата през май 2023 година.

Вижте във видеото какво сподели Лара Златарева за постановката "Фейк":

