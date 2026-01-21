Британската певица Емели Санде вече не е сгодена - световноизвестанта певица се раздели с българската си годеница Йоана Карамова. 38-годишната певица разкри новината пред британския „Сън“, като допълни, че двете продължават се грижат много една за друга.

„За съжаление, решихме да се разделим през лятото. И двете много се грижим една за друга, но трябваше да насочим времето и енергията си към музикалните си кариери“, казва изпълнителката на хита „Next to Me“ Емели Санде пред изданието.

Снимка: Getty Images

Санде за първи път говори открито за връзката си през април 2022 г., когато каза пред Metro, че заедно с класическата пианистка Карамова са се „запознали чрез музиката“.

Тогава Санде не постави конкретен етикет върху сексуалността си, като обясни: „Не съм сигурна как се идентифицирам, но предполагам така. Просто чувствам, че трябва да се влюбя в когото се влюбя.“

„Отне ми много години, за да намеря силата да бъда себе си. Дълго време се борих да приема това, което съм“, написа Санде в социалните мрежи, след като публично разкри връзката си с Каремова. „Толкова съм щастлива, че намерих сродната си душа Йоана – тя е изключителна жена!“

Двойката обяви годежа си през септември 2022 г. Певицата тогава публикува снимка в социалните мрежи, на която показва годежния си пръстен. По-късно тя сподели още две снимки в Инстагарм профила си – на годежния пръстен и обща снимка с Карамова.

Плановете им бяха да се оженят през 2023 г., но сватбата беше отменена заради натоварения график на Санде.

„Нещата временно са на пауза, докато издам албума и направим концертите тази година, но вероятно ще започнем да планираме догодина или в началото на следващата“, каза тя пред Metro през ноември 2023 г.

Снимка: Getty Images

Преди връзката си с Карамова, Емели Санде беше омъжена за детската си любов Адам Гурагин. Двамата сключиха брак през 2012 г., но се разведоха през 2014 г.

Йоана Каремова е родена в България през 80-те, учи пиано в Държавната музикална академия в София, където се специализира в изпълнението на класическа музика.

Продължава образованието си в Trinity College of Music в Лондон, където изучава пиано с Пенелопе Роскел и получава последипломна квалификация по пиано.

Снимка: Getty Images

Йоана е изявена соло изпълнителка и камерна музикантка, която е изнасяла концерти на сцени в Европа.

Тя е носителка на първо място на международния конкурс “Virtuosi of the Piano” в Чехия през 1995 г. и първа награда на “Carlo Soliva International Competition” в Италия през 1998 г. Също така е печелила първи и трети награди в различни национални конкурси в България.

От 2004 г. насам Йоана живее и работи в Лондон, където продължава да свири соло рецитали и камерни концерти в Европа.

