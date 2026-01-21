Британската певица Емели Санде вече не е сгодена - световноизвестанта певица се раздели с българската си годеница Йоана Карамова. 38-годишната певица разкри новината пред британския „Сън“, като допълни, че двете продължават се грижат много една за друга.
„За съжаление, решихме да се разделим през лятото. И двете много се грижим една за друга, но трябваше да насочим времето и енергията си към музикалните си кариери“, казва изпълнителката на хита „Next to Me“ Емели Санде пред изданието.
Санде за първи път говори открито за връзката си през април 2022 г., когато каза пред Metro, че заедно с класическата пианистка Карамова са се „запознали чрез музиката“.
Тогава Санде не постави конкретен етикет върху сексуалността си, като обясни: „Не съм сигурна как се идентифицирам, но предполагам така. Просто чувствам, че трябва да се влюбя в когото се влюбя.“
„Отне ми много години, за да намеря силата да бъда себе си. Дълго време се борих да приема това, което съм“, написа Санде в социалните мрежи, след като публично разкри връзката си с Каремова. „Толкова съм щастлива, че намерих сродната си душа Йоана – тя е изключителна жена!“
Двойката обяви годежа си през септември 2022 г. Певицата тогава публикува снимка в социалните мрежи, на която показва годежния си пръстен. По-късно тя сподели още две снимки в Инстагарм профила си – на годежния пръстен и обща снимка с Карамова.
Плановете им бяха да се оженят през 2023 г., но сватбата беше отменена заради натоварения график на Санде.
„Нещата временно са на пауза, докато издам албума и направим концертите тази година, но вероятно ще започнем да планираме догодина или в началото на следващата“, каза тя пред Metro през ноември 2023 г.
Преди връзката си с Карамова, Емели Санде беше омъжена за детската си любов Адам Гурагин. Двамата сключиха брак през 2012 г., но се разведоха през 2014 г.
Йоана Каремова е родена в България през 80-те, учи пиано в Държавната музикална академия в София, където се специализира в изпълнението на класическа музика.
Продължава образованието си в Trinity College of Music в Лондон, където изучава пиано с Пенелопе Роскел и получава последипломна квалификация по пиано.
Йоана е изявена соло изпълнителка и камерна музикантка, която е изнасяла концерти на сцени в Европа.
Тя е носителка на първо място на международния конкурс “Virtuosi of the Piano” в Чехия през 1995 г. и първа награда на “Carlo Soliva International Competition” в Италия през 1998 г. Също така е печелила първи и трети награди в различни национални конкурси в България.
От 2004 г. насам Йоана живее и работи в Лондон, където продължава да свири соло рецитали и камерни концерти в Европа.
