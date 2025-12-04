Ели Голдинг е бременна! 38-годишната певица обяви, че очаква второто си дете, докато преминава по червения килим на Fashion Awards 2025 в Лондон. Новото попълнение в семейството на Голдинг ще е първото бебе на Голдинг от гаджето й Бо Миниър, потвърждава източник пред „Пийпъл“.

Певицата вече е майка на 4-годишния Артър, когото има от бившия си съпруг Каспър Джоплинг.

Изпълнителката на хита „Love Me Like You Do“ и 28-годишният Миниър оповестиха публично връзката си в британската столица през септември 2024 г. Двамата са заедно поне от юли, когато Миниър сподели провокативна снимка на Голдинг в Инстаграм.

В публикация от 29 юли в социалната мрежа Миниър сподели снимки от няколко живописни места, както и кадър на Голдинг, която лежи гола в леглото, като лицето й е почти изцяло скрито. Тогава тя хареса публикацията и сложи емоджи на червено сърце в коментарите.

Връзката им започна след като Голдинг и арт дилърът Джоплинг обявиха раздялата си след 4-годишен брак през февруари 2024 г.

„Предвид последните новини, чувствам, че нямам друг избор, освен да ви уведомя, че Каспър и аз се разделихме преди известно време“, написа тогава Голдинг в Инстаграм.

„Оставаме най-близки приятели и успешно съвместно отглеждаме сина си с мисъл за неговото най-добро бъдеще. Посветени сме на това да защитим личния живот на нашето семейство и благодарим предварително на всички, че уважават желанието ни - няма да коментираме повече. Благодаря“, написа още тя.

