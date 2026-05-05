Българският народен фолклор е богат на вярвания и традиции, които следваме от далечно минало. Един от тях е, че всяка капка дъжд на Гергьовден носи жълтица. Какво обаче означава това? 6 май бележи прехода към активния земеделски сезон и е наситен със символика, обичаи и вярвания, свързани с плодородието.

Какво означава „жълтица“?

Думата „жълтица“ в българския език традиционно означава златна монета - символ на богатство и висока стойност. В контекста на поговорката тя подчертава колко ценен е дъждът, паднал около Гергьовден. За земеделските общности той не е просто метеорологично явление, а истинско благословение.

Дъждът като гаранция за плодородие

В началото на май природата е в критичен етап от своето развитие. Посевите имат нужда от влага, за да се развият пълноценно.

тревата ще избуи и ще осигури храна за добитъка

годината ще бъде успешна за стопаните

Затова и хората са възприемали този дъжд като равностоен на злато - нещо рядко, но изключително ценно.

Връзката между празника и природата

Гергьовден не е само религиозен празник, посветен на свети Георги Победоносец. Той има и силно изразено земеделско значение. С него се поставя началото на летния стопански цикъл, а редица ритуали са насочени към осигуряване на здраве, плодородие и защита от природни бедствия. Дъждът в този период се възприема като знак за благословия и хармония между човека и природата.

Поговорката в съвременен контекст

Днес изразът „Гергьовски дъжд – жълтица“ продължава да се използва, макар и често в преносен смисъл. Той напомня, че навременната помощ или благоприятното стечение на обстоятелствата могат да имат огромна стойност - понякога по-голяма от материалното богатство.

А какво ще бъде времето на 6 май?

На 6 май 2026 г. Гергьовден преобладаващите температури ще са между 5° и 10°, в София - около 6°. Очаква се да бъде предимно слънчево с разкъсана облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23° и 28°, в София – около 25°, по данни на прогнозата за времето на НИМХ.