Американският актьор, режисьор, сценарист, рапър и автор на песни Доналд Глоувър, който е по-известен с музикалния си псевдоним Childish Gambino, е претърпял инсулт миналата година, предаде Асошиейтед прес.

Глоувър разкри, че прекараният мозъчен удар го е принудил да отмени турнето на Чайлдиш Гамбино. С този псевдоним актьорът се изявява като рапър.

Доналд Глоувър разказа, че първоначално е почувствал "неразположение" по време на концерт в една съботна вечер, но после лекарят му е казал, че е претърпял инсулт, пише още БТА.

Доналд Глоувър говори за скорошния си здравословен проблем по време на фестивал в Лос Анджелис, като споделеното от него намери широко отражение в социалните медии.

"Имах много силни болки в главата в Луизиана, но въпреки това излязох на сцената. Не виждах добре, затова, когато пристигнахме в Хюстън, отидох в болница, а лекарят ми каза: "Прекарал си инсулт", разказа Глоувър.

Актьорът и рапър добави, че първата му реакция е била, че е "разочаровал всички", преди да се пошегува, че се е почувствал като "копие на Джейми Фокс", чийто инсулт през 2023 г. стана световна новина.

Доналд Глоувър допълни, че инсултът, принудил го да отмени турнето си, е само част от медицинските проблеми, с които се е сблъскал. Той разкри още, че по същото време си е счупил крака и че лекарите са открили проблем в сърцето му, което е наложило две операции.

"Казват, че всеки има два живота, а вторият започва, когато осъзнаеш, че имаш такъв. Имаш един живот, а животът, който съм преживял с вас, е истинско благословение", каза Доналд Глоувър, обръщайки се към феновете си.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK