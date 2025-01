Новата година е обсипана с концерти и турнета на любимите ни музиканти. За всеки има по нещо - поп, рок, рап, артисти от всеки жанр, които ще можем да видим на живо в предстоящите месеци.

Музикалната сцена отново оживява и обещава вълнуващи изживявания за всички любители на живата музика. Турнетата и концертите, които предстоят, не са просто срещи с любимите изпълнители, те пренасят публиката през различни музикални жанрове, култури и поколения.

Възможността да се чуе и усети магията на живото изпълнение е нещо повече от обикновено музикално събитие, то е и момент на споделено вълнение. Тазгодишните турнета ще бъдат мост към нови звукови вселени и вдъхновения. Подготовката за тях е наистина важен момент, не само за артистите, но и за публиката, която с нетърпение чака да се докосне до тази магия.

Ето кои са Топ 10 на най-очакваните концерти през годината:

Снимка: Getty Images

Били Айлиш

Турнето ѝ "Hit Me Hard and Soft: The Tour" продължава от септември 2024 г. до юли 2025 г. Певицата и автор на песни Били Айлиш се отправи на седмото си концертно турне през 2024 г. в подкрепа на третия си студиен албум "Hit Me Hard and Soft”.

Кейти Пери

През септември 2024 г. Кейти Пери се завърна към музиката след четиригодишна пауза със седмия си студиен албум, озаглавен "143". Тя обяви мащабно световно турне в подкрепа на албума, за което постепенно публикува дати. Турнето започва в Австралия през юни 2025 г., като скоро ще бъдат обявени повече дати.

Ед Шийрън

Ед Шийрън продължава пътешествието си по света за четвъртото си концертно турне, което включва всичките му албуми от 2011 г. насам, включително "Plus” (2011), "Multiply” (2014), "Divide” (2017), "Equals” (2021) и "Subtract” (2023). Турнето му озаглавено "+–=÷× (Mathematics) Tour” се провежда от април 2022 г. и е планирано до септември 2025 г. Той ще има участия и в Европа.

Сабрина Карпентър

"Short n’ Sweet Tour”, продължаващото пето концертно турне на певицата, което започна през септември 2024 г. ще продължи до март 2025 г., пишат от The Hollywood Reporter. То е в подкрепа на шестия ѝ студиен албум, който носи същото име като турнето.

Ъшър

Ъшър се отправя към Европа тази година за турнето си "Past Present Future”. Певецът стартира турнето си в Щатите през 2024 г., след като пренасрочи първите си три концерта заради нараняване на врата. С шоу програми в Лондон, Париж, Амстердам и Берлин, феновете му ще могат да го видят между март и май месец.

Питбул

Европа може да очаква "Mr. Worldwide”, което е другия псевдоним на певеца, на турнето му "Party After Dark”, което е със специален гост-изпълнител Lil Jon. Двамата ще изпълняват любими хитове в Лондон, Париж, Амстердам и Кьолн. След закриването на турнето в Кьолн, Питбул продължава с концерта си в Лас Вегас за шоуто "Vegas After Dark”.