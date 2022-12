Звездата Тери Хол от британската група „The Specials“ почина на 63-годишна възраст, предаде АФП.

Хол се прочува през 70-те години на миналия век като вокалист на социално ангажираната група „2 Tone“, която е създадена с мултирасова и антирасистка цел.

„The Specials“ постигат успех в британските класации и отбелязват седем последователни сингъла в топ 10, включително "Ghost Town" и "Too Much Too Young".

Хол е починал след кратко боледуване, се казва в изявление на „The Specials“.

"С голяма тъга съобщаваме, че след кратко боледуване почина Тери, нашият прекрасен приятел, брат и един от най-блестящите певци, автори на песни и текстове, които тази страна някога е създавала", написаха те в Туитър.

"Неговата музика и изпълненията му съдържаха самата същност на живота... радостта, болката, хумора, борбата за справедливост, но най-вече любовта", предава БГНЕС.