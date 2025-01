“Never Too Late” от “Elton John: Never Too Late”

Най-добри визуални ефекти:

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”

Най-добър продукционен дизайн:

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

Най-добър анимационен филм:

“Flow”

“Inside Out 2”

“Memoir of a Snail”

“Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”

“The Wild Robot”

Най-добър документален филм:

“Black Box Diaries”

“No Other Land”

“Porcelain War”

“Soundtrack to a Coup d’Etat”

“Sugarcane”

