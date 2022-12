Нов филм ще разкаже историята на прочутата вдовица Клико, съобщава сайтът на вестник „Паризиен“. Американски екип снима в Реймс нова независима продукция за живота на жената, дала името си на прочуто шампанско.

Най-известната вдовица в света – Барб Никол Клико, родена като Барб Никол Понсарден през 1777 г., произлиза от най-богатото семейство в Реймс. Овдовява на 28 години, като съпругът й оставя изба за шампанско със 100 000 бутилки. Барб е майка на 3-годишна дъщеря. За всеобщо учудване вдовицата решава да оглави дейността на покойния си съпруг и отказва да продаде лозята.

Вдовицата Клико е първата жена, ръководила бизнес, свързан с производството на шампанско. Тя разширява дейността и започва да изнася шампанско за цяла Европа.

В ролята на известната производителка на шампанско влиза актрисата Хейли Бенет, звезда от филмите „Великолепната седморка“ (2016 г.), „Сирано (2021 г.).

Сценарият на филма се основава на биографичната книга на Тайлър Дж. Мазео „Вдовицата Клико: Историята на една империя за шампанско и жената начело“ („The Story of a Champagne Empire and the Woman Who Ruled It“), издадена през 2008 г.