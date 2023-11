Тейлър Суифт триумфира на върха на класацията на „Билборд“ за най-изявен изпълнител на 2023 г., след като категорично доминира в чартовете за албуми и за сингли през годината, съобщи сайтът на изданието.

При мъжете начело е кънтри звездата Морган Уолън, който иначе заема второто място след Суифт в общата класация за изпълнители.

Преди това Суифт беше топ изпълнител през 2015 г. и 2009 г. Забележително е, че тя се нарежда сред 10-те най-добри изпълнители в 14 от последните 16 години, включително последните шест поредни години.

През 2023 г. Суифт регистрира 13 албума в седмичната класация на „Билборд“, включително два, които заемат първо място: изданието Midnights от 2022 г. и третия ѝ презаписан албум Speak Now (Taylor's Version) от 2023 г.

В седмичната класация на „Билборд“ за сингли Суифт регистрира 44 песни през годината. В общата годишна класация за сингли тя фигурира под номерата 4 (Аntі-Hero), 18 (Cruel Summer), 27 (Каrma, с участието на Айс Спайс) и 32 (Lavender Haze).

Суифт е най-успешната изпълнителка за седма година, а Морган Уолън е най-успешният изпълнител сред мъжете за първи път (№ 2 в общия списък на най-добри изпълнители). Той се класира с албума One Thing at a Time, който прекара 16 непоследователни седмици на първо място в седмичната класация за албуми, и с хитовия сингъл Last Night от същия албум, пише БТА.

Снимка: Getty Images

Регионалната мексиканска група Fuerza Regida е топ дует/група за 2023 г. За първи път изпълнители, които записват предимно на испански език, постигат това постижение. Зак Брайън пък е най-добрият нов изпълнител за 2023 г. в класацията на „Билборд“.