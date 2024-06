Рапърът Травис Скот е арестуван от полицията в Маями Бийч в четвъртък по обвинение, че е бил пиян на обществено място и за навлизане в чужда собственост, съобщи Асошиейтед прес.

Полицията потвърди вестта за ареста, но не съобщи подробности. Скот, който е на 33 години, публикува документа, според който ще бъде освободен при гаранция от 650 щатски долара. Това означава, че рапърът ще бъде освободен по-късно през деня, сочи информация от базата данни на местата за задържане в окръг Маями-Дейд. В тях няма посочено име на адвокат на Скот.

Служителите за връзки с медиите на Скот, както и агентът му, не отговориха на запитванията за коментар.

Скот, който е едно от най-големите имена в хип-хопа, има над сто песни в класацията на "Билборд" за сингли, а четири от тях са били начело на чарта - Sicko Mode, Highest in the Room, The Scotts и Franchise. Рожденото му име е Жак Уебстър.

При концерта на Скот на фестивала "Астроуърлд" в Хюстън през 2021 г. десетима души загинаха в тълпата. Почитателите му в публиката били така плътно един до друг, че мнозина не можели да дишат или да си движат ръцете. Жертвите бяха на възраст от девет до двадесет и седем години и причината за смъртта им е асфиксия, която експерт сравни с това да бъдат блъснати от автомобил.

Адвокатите на жертвите твърдяха в съдебните искове, че смъртните случаи и десетките пострадали на концерта са резултат от липса на грижа за безопасността на събитието и капацитета на съоръженията. Скот, компанията Live Nation и други, ангажирани с организацията на фестивала, които бяха подсъдими, отрекоха обвиненията с аргумента, че безопасността е била техен приоритет и че случилото се не е могло да бъде предвидено.

Последното дело приключи с извънсъдебно споразумение миналия месец. Разширен съдебен състав отказа да предяви обвинение срещу Скот и други петима души, свързани с фестивала.